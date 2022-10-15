雲林檢察長親自督軍查賄選 台西再查獲送禮盒3人交保

雲林縣繼麥寮鄉連續查獲買票之後，台西鄉再傳賄選，台西鄉許鄉鄉民代表參選人，以慰問老人長輩之名，在村長和樁腳陪同下，送給該村的長照中心老人「桂格養氣人參滋補液」禮盒，並發給選舉宣傳單和口罩，雲林地檢署昨天指揮兵分多路發動搜索，帶回包括張姓參選人、凌姓村長、許姓樁腳及11名證人共14人約談偵訊，訊後檢察官諭令張姓參選人以10萬元，另兩人各以2萬元具保候傳。

由於雲林沿海地區接二連三傳出賄選，雲林地檢署檢察長張春暉昨天親自坐鎮督軍，帶領負責海線查賄的主任檢察官朱啟仁及多位檢察官進駐台西分局，召開防賄座談，商討如何進一步防賄、查賄，並為檢警調查賄小組加油打氣。

雲林地檢署檢察官顏鸝靚昨天指揮雲林縣刑警大隊、台西分局、虎尾分局、雲林調查站及移民署雲林專勤隊查賄小組，昨天陸續對涉及賄選的台西鄉代表第3選區張姓參選人展開搜索並傳喚、約談張姓代表參選人等14人到案說明。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，台西鄉民代表第3選區張姓參選人，涉嫌於今年10月11日透過凌姓村長及許姓樁腳，攜帶桂格養氣人參滋補液並含選舉宣傳單及口罩，送給五港村社區長照中心的學員，並尋求支持，由許姓樁腳將禮品送至長照中心，再由凌姓村長帶領張向學員拜票，請求支持投票給張。專案小組接獲檢舉後，檢察長張春暉極表重視，除共同研判案情，昨天更親自到台西分局坐鎮。

查賄小組昨天搜索張姓參選人住家居所，並訊問張等3人及相關證人共14人，釐清案情後，丁姓長照學員等11人坦承收受禮品，並將禮盒交付警方查扣，張姓參選人坦承送禮是關懷長輩，但否認賄選，相關證人則交出證物並交待案情，張在訊後被依違反選罷法以10萬、凌及許分別以2萬元具保候傳，其餘人等則請回。

查賄小組昨天搜索張姓參選人住家居所，並訊問張等3人及相關證人共14人，釐清案情後，丁姓長照學員等11人坦承收受禮品，並將禮盒交付警方查扣，張姓參選人坦承關懷長輩，但否認賄選，相關證人則交出證物並交待案情，張在訊後被依違反選罷法以10萬、凌及許分別以2萬元具保候傳，其餘人等則請回。