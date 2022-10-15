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國三女偷嘗禁果因懷孕戀情曝光 家屬給機會他獲緩刑
高雄18歲莊姓男子透過友人介紹，與年僅14歲就讀國中三年級的少女交往，兩人交往8個月後，發展成肉體關係，並且發生2次性行為，造成女方懷孕；直到少女家屬陪同她到婦產科，經診所通報，戀情才曝光；將他依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，2罪，處6個月有期徒刑，緩刑2年。
判決指出，莊男前年8月間，透過友人介紹，認識當時年僅14歲的國三少女，兩人交往將近8個月後，偷嚐禁果在少女住處發生2次肉體關係，直到女方家屬發現她懷孕，陪同到婦產科診所引產，經診所通報警方，才讓戀情曝光。
地院認為，莊男明知對方未成年，心智發育未完全健全，性觀念不成熟，貪圖一己私慾與少女發生2次性交行為，造成她懷孕後引產，影響身心健康與人格發展。
惟念當時莊男年僅18歲，無前科紀錄，犯後終坦承犯行，少女及家屬都未提告，願意給自新機會，且無須賠償；考量莊僅國中畢業，現從事餐飲業靠月薪4萬元維生，還須扶養祖母；審理後，將他依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，2罪，處6個月有期徒刑，緩刑2年。
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