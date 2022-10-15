新竹市長選戰驚傳賄選 這名市長參選人交保限制住居

年底新竹市長選戰激烈爆出賄選案件，新竹檢警調掌握無黨籍市長參選人黃源甫發送價值約200元的「鼻腔清洗器」給選民尋求支持，昨天搜索黃住處，並將黃源甫、選民、證人共15名帶回訊問。黃源甫經檢方訊後交保10萬元並限制住居，其餘則請回。

下屆新竹市長選舉有6人登記參選，分別為民眾黨高虹安、無黨籍龔偉綸、國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、無黨籍黃源甫、無黨籍李驥羣。68歲的黃源甫曾是小兒科醫生，他參選過議員、里長、立委與2018年市長選舉，2018年3603票、得票率1.65%落選。

新竹地檢署今天指出，本案初步釐清為黃源甫登記參選新竹市長後，其於9月間，利用聯歡晚會等場合，發送價值約200元的鼻腔清洗器予投票權人，進而尋求選民支持黃參選市長。

檢察官劉怡君昨天指揮新竹市警察局第三分局、法務部調查局新竹市調查站、移民署新竹市專勤隊、檢察事務官偵辦，昨天持法院核發的搜索票搜索黃住處，並傳喚收取清洗器的選民及證人共15人到案，動員5名檢察官協同訊問，黃訊後交保10萬元並限制住居，其餘則請回。

新竹地檢署呼籲，參選人應以政見爭取選民的認同，若以金錢、餐宴、旅遊或禮品等作為換取選票的對價，均屬賄選行為。距投票日僅剩40 餘日，將秉持「強力查賄就是最佳反賄」理念，聯手查賄團隊發揮韌性，持續針對目前受理賄選情資，積極蒐證。

二度參選新竹市長的黃源甫為無黨籍，此次競選視覺主打留日醫師、交大博士等稱號，也喊出「健康快活、品質效率」的參選口號。他認為自己擁有具品質效率的施政能力，無黨籍參選希望終止新竹市3黨大亂鬥，上任後要努力促進親子休閒快樂。