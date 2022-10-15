「會死人的」小三放話恐嚇正宮 判拘役40天

陳姓女子與已婚王姓男子發生婚外情，不僅主動將二人交往訊息及親密合照傳送給王男妻子，還說，過兩天去找妳聊天一起喝兩杯，正宮要求陳女斷絕與丈夫的關係，反遭陳女半夜連打17通電話騷擾，甚至放話恐嚇，新北地院日前依恐嚇危害安全罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

判決指出，34歲陳姓女子2020年中與已婚王姓男子發生婚外情，王妻同年底獲悉後雙方因此產生嫌隙，陳女不滿王妻袒護丈夫，去年1月24日主動傳送自己與王男婚外情交往的訊息及親密合照照片給王妻，去年1月27日晚間8時47分起，再傳訊給王妻稱，「過陣子感冒好點，我再去妳家找妳聊天，一起喝兩杯，有些東西，也要還給王男，物歸原主，有妳看著，應該比較妥當。」並傳送驗孕結果為陽性的驗孕棒照片。

去年1月28日凌晨2時至5時陳女不停撥打電話共17通，還傳簡訊及上門按門鈴騷擾，王妻當時僅與患有罕見疾病5歲幼兒在家，不敢應門，並心生恐懼而無法入睡，陳女見不得其門而入，又再傳訊，「全世界都知道我跟他外遇的事，只有妳，還在自己騙自己」、「錢不是萬能，但錢絕對可以做很多事，包含要人命！」、「妳三個小孩注定没有爸爸！看妳要提告比較快，最後一次警告妳！別插手我的事。」「不要讓我真的出面！會死人的！我霰彈槍準備好會會他，叫他跟我對開。」