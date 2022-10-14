台東某安置機構前主任對少年猥褻傷害 一審判4年可上訴

台東私人兒少安置機構前林姓主任於2020年間對法院裁定安置的一名收容少年強制猥褻，案經台東地檢署偵結起訴，法院今審結依犯強制猥褻罪，處有期徒刑2年9月；又犯乘機猥褻罪，處有期徒刑2年5月；又犯傷害罪，處有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑4年，全案可上訴。

判決書指出，林姓被告於分別於2020年4月4日至4月16日間某日晚上及2020年4月17日至5月中旬間某日晚間，邀約一名機構受安置收容少年小強（化名）喝酒，未料，酒後林竟對小強伸出狼爪，強制猥褻行為2次得逞，小強告知其伯父後，事情因而傳開。

林得知強制猥褻行為消息後，於同年8月24日在機構4樓的園生隔離房內，要求小強不得再提到該事，並要求在其所預備內容澄清未發生猥褻的文件上簽名遭小強拒絕，林惱羞成怒恫嚇小強「叫外面的人，我叫我外面的兄弟來教訓你殺死你我都會」、「會砍死你」等語。

林隨後朝小強丟擲電風扇未丟中，再徒手毆打小強，致小強受有下顎紅腫挫傷、脖子擦挫傷等傷害，而以強暴、脅迫使小強行無義務之事，但小強仍不願簽名而未遂。被害家屬得知報警處理，案經檢察官偵結，並起訴林男，向法院聲請羈押裁准。

台東地方法院審理時，合議庭傳喚相關證人及調閱相關對話錄音譯文、被害者之傷勢照片等，林姓被告就犯罪事實坦承不諱，且對相關佐證證據，也無疑義。合議庭認為林姓被告為安置機構主任，本應負起教養、保護少年之責任，竟化身為加害人，強制猥褻、乘機猥褻，甚至傷害被害者，其行為實屬不該。

另被告為脫免罪責恫嚇、毆打被害者，使得被害者承受莫大的威脅與恐懼，且被告迄今未獲被害者原諒、也未賠償。合議庭審結被告涉犯強制猥褻、乘機猥褻，傷害等3罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。全案可上訴。