最高檢：金馬選舉決戰在台灣 查賄採區域聯合

中央社／ 台北14日電

最高檢表示，金門、連江的選舉特殊型態為決戰在台灣，檢察總長邢泰釗今天在專案會議上即指示應採區域聯合查賄計畫，並呼籲在台的金門、連江鄉親勿以身試法。

最高檢察署新聞稿指出，因應金門縣及連江縣人口結構、選舉型態與台灣不同，實際的賄選行為常發生在台灣，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長鄭銘謙今天邀請台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地檢署辦理金門、連江反賄選及查察案件的專責檢察官至最高檢召開區域聯合查察賄選專案會議。

最高檢表示，邢泰釗全程參與專案會議，並分享於金門高分檢擔任檢察長時提出的區域聯合查賄計畫，包括加強情資縱橫聯繫，從同鄉會、航空公司及不同派系參選著手反賄選宣導，另針對可能賄選的幽靈人口、現金買票進行經驗分享。

新聞稿指出，會議達成共識，包括六都的地檢署將針對轄內金門、連江同鄉會等團體納入反賄選宣導及查察賄選規劃，並加強布雷、嚴加查緝賄選，與跨區情資交換，若接獲相關賄選情資，立即分案偵辦。

邢泰釗表示，這次選舉針對金門及連江地區的反賄、查賄工作，點、線、面都已整備完成，呼籲旅居台灣的金門、連江鄉親切勿以身試法，共同營造乾淨選舉環境。

另外，最高檢為貫徹查賄、反賄決心，一改過往只在選後進行檢討的模式，首度針對反賄、查賄實際作為進行期中評核，針對各類型反賄選宣導、影片播放、海報張貼的創意及用心度、查察妨害選舉案件分案數、實施偵查作為數及終結情形等事項進行檢視，以利修正。

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