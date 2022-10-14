警政署：配合憲法法庭第16號判決執行採尿作業

陳姓男子遭警察押往醫院插導尿管採尿，憲法法庭認為，刑事訴訟法第205條之2規定不符正當法律原則，牴觸憲法保障資訊隱私權，相關單位應修法，否則條文2年內失效；警政署指出，將配合憲法法庭第16號判決，執行採尿作業。

警政署表示，自即日起至修法前，警政署已責令各警察機關依判決意旨，在非情況急迫時執行「非侵入性方式採尿」，應先取得檢察官核發鑑定許可書。

警政署指出，遇情況急迫，以非侵入性方式採取尿液，應立即在24小時內陳報檢察官許可，以兼顧犯罪偵查的必要，與憲法保障人民基本權精神。