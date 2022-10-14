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警政署：配合憲法法庭第16號判決執行採尿作業

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

陳姓男子遭警察押往醫院插導尿管採尿，憲法法庭認為，刑事訴訟法第205條之2規定不符正當法律原則，牴觸憲法保障資訊隱私權，相關單位應修法，否則條文2年內失效；警政署指出，將配合憲法法庭第16號判決，執行採尿作業。

警政署表示，自即日起至修法前，警政署已責令各警察機關依判決意旨，在非情況急迫時執行「非侵入性方式採尿」，應先取得檢察官核發鑑定許可書。

警政署指出，遇情況急迫，以非侵入性方式採取尿液，應立即在24小時內陳報檢察官許可，以兼顧犯罪偵查的必要，與憲法保障人民基本權精神。

警政署指出，除即時通報各警察機關遵循辦理，也將在各式集會、會報、常年訓練及勤前教育等場合加強宣導；後續也將協助司法院辦理刑事訴訟法第205條之2修法作業。

刑事局毒品查緝中心副大隊長李宏倫，說明未來警方採尿作業準則。記者廖炳棋/翻攝
刑事局毒品查緝中心副大隊長李宏倫，說明未來警方採尿作業準則。記者廖炳棋/翻攝

警察 刑事訴訟 檢察官

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