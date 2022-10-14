非法操盤手勾結正牌營業員 誆代操國外期貨8年吸金11億

陳姓女子以非法代操投資海外期貨為名義吸引民眾挹注投資，還勾結林姓、陳姓兩名正牌期貨營業員，8年吸金高達11億餘元。

新北地檢署昨天指揮警調單位兵分多路搜索，帶回9名被告、6名證人，除了陳女因另案已在押外，聲押另名陳姓營業員獲准，其餘被告各以3至10萬元不等交保。

新北地檢署日前接獲情資，指出在日盛期貨工作的林姓營業員，以及先後在康和、群益期貨工作的陳姓營業員，勾結詐騙集團誆騙期貨公司的客戶，以年息10%至40%不等高額回報率吸引客戶上當，8年來吸金11億餘元。

檢警調還發現，如果民眾沒有錢可以投資，陳等人還勾結土地代書協助代辦不動產抵押，讓民眾被騙得傾家蕩產。據悉，檢警調目前查扣金額不多，仍在追查其餘金流下落。