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非法操盤手勾結正牌營業員 誆代操國外期貨8年吸金11億

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

陳姓女子以非法代操投資海外期貨為名義吸引民眾挹注投資，還勾結林姓、陳姓兩名正牌期貨營業員，8年吸金高達11億餘元。

新北地檢署昨天指揮警調單位兵分多路搜索，帶回9名被告、6名證人，除了陳女因另案已在押外，聲押另名陳姓營業員獲准，其餘被告各以3至10萬元不等交保。

新北地檢署日前接獲情資，指出在日盛期貨工作的林姓營業員，以及先後在康和、群益期貨工作的陳姓營業員，勾結詐騙集團誆騙期貨公司的客戶，以年息10%至40%不等高額回報率吸引客戶上當，8年來吸金11億餘元。

檢警調還發現，如果民眾沒有錢可以投資，陳等人還勾結土地代書協助代辦不動產抵押，讓民眾被騙得傾家蕩產。據悉，檢警調目前查扣金額不多，仍在追查其餘金流下落。

新北地檢署黑金專組洪三峯、檢察官陳柏文昨天指揮法務部調查局台北市調處機動站、台北市刑大偵二隊等單位，兵分多路進行搜索，帶回被告、證人共15人，其中陳女因涉及其他吸金案目前在押，新北檢昨天複訊後聲押陳姓營業員獲准，其餘被告各以3至10萬元不等交保。

陳姓女子勾結在日盛期貨等單位擔任營業員的陳姓、林姓營業員，8年來吸金11億餘；昨天新北檢指揮警調單位搜索帶回；圖為新北地檢署。聯合報系資料照
陳姓女子勾結在日盛期貨等單位擔任營業員的陳姓、林姓營業員，8年來吸金11億餘；昨天新北檢指揮警調單位搜索帶回；圖為新北地檢署。聯合報系資料照

營業員 新北 吸金 期貨 詐騙

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