聽新聞
test
0:00 / 0:00
本報質疑死囚可能「逃生」的說明會不公開 憲法法庭今決定直播
警員凃明誠、曹瑞傑執勤遭外役監逃犯林信吾刺殺，死刑議題再引爆，但38名早判決定讞的死刑犯遲未伏法，原因竟是「聲請釋憲」。其中，有34名死刑犯以最高法院俗稱的「連身條款」聲請，憲法法庭原定24日開不公開說明會，經本報獨家揭露訊息後，憲法法庭今公告將在司法院及憲法法庭網站直播說明會影音。
憲法訴訟法今年1月4日上路，是我國憲法重要里程碑，也標榜「案件資訊公開透明」，但面對攸關死刑犯有機會「逃死」的重大釋憲案，大法官們原本選擇最低調的「不公開說明會」型態處理，引發議論。甚至，有聲請律師也不知道爭點為何。
34名死刑犯則以最高法院的「連身條款」違反人民訴訟基本權、法官法定、公平法院原則等理由聲請釋憲，一旦大法官認定連身條款違憲，34名死囚的案件都將獲得重新審理機會，以目前趨勢，可望獲得改判、「死裡逃生」機會大增。
憲法法庭討論爭點包括，一、曾於特定案件刑事通常程序參與裁判之法官，後於該案非常上訴程序，復參與裁判，而未迴避，是否違憲？理由為何？
二、曾於特定案件刑事第二審程序參與裁判之法官，後於該案經第三審撤銷發回之更審程序中，復參與第二審之更審裁判，而未迴避，是否違憲？最高法院29年上字第3276號刑事判例是否違憲？理由為何？
三、曾於特定案件參與最高法院刑事第三審裁判之法官，於該案件發回更審後，又上訴至最高法院時，復參與第三審裁判，而未迴避，是否違憲？如均由被告上訴，情形是否不同？民國80年版本之最高法院第二次發回更審以後民刑事上訴案件分案實施要點第2點規定是否違憲？理由為何？
四、刑事訴訟法第17條第8款規定「法官於該管案件有下列情形之一者，應自行迴避，不得執行職務：……八、法官曾參與前審之裁判者。」該條所定「前審」之範圍是否應包括上述三種情形之全部或其一？司法院釋字第178號解釋是否應予補充？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言