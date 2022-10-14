本報質疑死囚可能「逃生」的說明會不公開 憲法法庭今決定直播

警員凃明誠、曹瑞傑執勤遭外役監逃犯林信吾刺殺，死刑議題再引爆，但38名早判決定讞的死刑犯遲未伏法，原因竟是「聲請釋憲」。其中，有34名死刑犯以最高法院俗稱的「連身條款」聲請，憲法法庭原定24日開不公開說明會，經本報獨家揭露訊息後，憲法法庭今公告將在司法院及憲法法庭網站直播說明會影音。

憲法訴訟法今年1月4日上路，是我國憲法重要里程碑，也標榜「案件資訊公開透明」，但面對攸關死刑犯有機會「逃死」的重大釋憲案，大法官們原本選擇最低調的「不公開說明會」型態處理，引發議論。甚至，有聲請律師也不知道爭點為何。

34名死刑犯則以最高法院的「連身條款」違反人民訴訟基本權、法官法定、公平法院原則等理由聲請釋憲，一旦大法官認定連身條款違憲，34名死囚的案件都將獲得重新審理機會，以目前趨勢，可望獲得改判、「死裡逃生」機會大增。