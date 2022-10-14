餐點、文宣超過30元即賄選？南檢向候選人說分明

今年底九合一選舉已如火如荼展開，候選人習慣提供參加民眾餐點、文宣小品，到底炒米粉一次能吃幾碗？口罩能送幾個？南檢襄閱主任檢察官許嘉龍與上百位候選人座談，強調應該視具體個案就行賄、給付的標的，主觀上有無行賄意圖及客觀上是否足以動搖或影響有投票權人的投票意願而定。

許嘉龍表示，以往每逢選舉活動，外界就對「文宣附著於價值新台幣30元以下之單一宣傳物品」，及為選舉造勢活動提供參加民眾茶水及餐飲是否構成賄選而產生爭議，日前最高檢察署針對此項問題，特別發新聞稿說明，應該視具體個案就行賄、給付的標的，主觀上有無行賄意圖及客觀上是否足以動搖或影響有投票權人的投票意願，在檢察官偵辦後決定。

他說，30元的標準是20餘年前，政府為端正選風的過渡方式，現今社會風氣，人民已逐漸建立不應以手中的選票換取金錢、餐宴或高額禮品等不法對價，候選人應以政見及政績爭取選民的支持。

今年年地方公職人員選舉訂於11月26日舉行，根據台南市選舉委員會公告完成登記候選人，市長部分登記參選5人、應選1人、市議員參選人登記參選106人、應選57人、里長登記參選1137人、應選649人，可說是參選爆炸，競爭激烈。

南檢結合選委會今天下午在選委會4樓大禮堂辦理反賄選座談會，計有市長、議員及里長候選人約125人參加，期建立正確的法紀觀念，營造乾淨選風。

同時，邀請南檢辦案經驗豐富的檢察官羅瑞昌擔任講座，他全程以閩南語講解艱澀的法條規定，並輔以實際案例報導影片，說明淺顯易懂，讓與會人員瞭解相關規定。

羅瑞昌表示，一般人常忽略賄選的嚴重性，如果被查獲，不但當選資格會被取消，還會被判重刑，除了買票有罪，賣票也會有罪，可說是損人不利己。