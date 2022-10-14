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詐欺慣犯靠「鄰居借錢開鎖」行騙 檢批無法原諒起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

陳姓男子自前年起，常在新北各地以「我是你鄰居要找鎖匠」為由，向8名住戶詐騙得手，卻因償還對方賠償金並和解，獲不起訴處分。但陳男不知悔改，去年底重出江湖，向5名被害人行騙成功，檢察官認為，陳男事後雖與被害人和和解，但毫無法治觀念，不能以和解作為不起訴處，依詐欺罪起訴。

檢方調查，陳男前年8月起，多次到住宅樓下，向準備出門或回家的住戶宣稱「我是你鄰居」，以忘記帶鑰匙或鑰匙斷裂為由，向對方借1千至2千不等金額，借此行騙，光是受害者就多達8人，遍布新北各地。

警方循線查獲陳男後，他賠償並與對方達成和解，獲新北地檢署不起訴處分。沒想到去年底起，陳男又重出江湖，在新北新莊、土城、板橋、三重一帶以此手法誆騙至少5人，有人發現陳男根本不是鄰居，才知道受騙上當，趕緊報警。

檢方認為，陳男屢屢使用這種手法向被害人稱要借款，實際上卻是詐騙取財，第一次被抓後不思警惕，卻反而心存僥倖，更以為犯法被抓後付錢和解就好，毫無法治觀念，不能以和解做為使其獲不起訴處分原因。

陳男屢屢以「我是你鄰居，忘記帶鑰匙想借錢開鎖」為由，在新北地區行騙，更在被抓後二度犯案，被檢察官批毫無法治觀念。圖／聯合報系資料照
陳男屢屢以「我是你鄰居，忘記帶鑰匙想借錢開鎖」為由，在新北地區行騙，更在被抓後二度犯案，被檢察官批毫無法治觀念。圖／聯合報系資料照

新北 詐騙

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