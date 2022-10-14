麥寮鄉代幫人治喪竟涉賄選引質疑 檢方：有對價就構成

雲林縣麥寮代表會表韓姓參選人涉於今年8月間協助一名婦人治喪，幫忙搭告別式的式場花費2萬餘元，被控涉嫌賄選，被雲林地檢署檢察官諭令100萬元交保，因幫忙治喪被視為人情之常，竟被入罪引起地方質疑，檢方進一步說明，韓於登記參選後幫忙出錢，且有請託支持，已構成行賄對價關係。

雲林地檢署偵辦雲林縣麥寮鄉民代表韓姓參選人涉嫌賄選案件，昨天發動搜索後，並傳喚韓本人之外，也約談包括受助的段姓婦人共7名證人到案說明，檢察官複訊後，認該韓姓參選人已涉犯選罷法，今天諭令100萬元具保候傳。

由於尋求連任的韓姓參選人是地方政壇重量級人物，被視為可能擔任正副主席的人選，如今涉賄引起關切，韓本人今天未接電話進一步說明，但部分支持他的人認為地方民代幫忙鄉民治喪，是人情之常，竟也被治罪，照這樣邏輯如果包奠儀是否也該法辦。

雲林地檢署主任檢察官吳文城今天進一步說明指出，麥寮鄉段姓婦人的丈夫於今年8月身故，尋求連任的韓姓參選人，在完成參選登記後，向段婦表示願支付靈堂棚架費用、花壇費用共2萬餘元，並尋求支持。

吳文城表示，段婦是一般普通家庭並非列冊的低收入戶，並也知道韓要競選連任，她也坦承應允韓支付這筆開銷，且韓也已支付2萬970元的式場棚架費用給蔡姓業者，盡管韓否認賄選，但這已涉嫌期約賄選，錢已付出且相關證人也坦承韓有向他們拜託支持，就已構成賄選的對價關係。