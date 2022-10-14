檢察官辦案和被告「加LINE」 法務部轉檢察機關查處

西雅圖極品咖啡總經理劉增祥向媒體爆料，遭檢察官誘導認罪，還與偵查檢察官私下加LINE等；法務部表示，當事人黃姓檢察官前、後任職的士林、台南地檢署已進行了解，法務部也已轉請檢察機關處理。

法務部表示，向來非常重視檢察官的操守及行為規範，對於檢察官品操及執行職務行為與執行職務以外行為等規範，「檢察官倫理規範」均有明文可供參循，將請相關檢察機關釐清原委，並依規定處理。

士林地檢署說，檢察官在偵查中會就是否緩起訴與附帶條件徵詢被告意見，不代表最後一定會作成緩起訴，至於黃姓檢察官與劉增祥私下加LINE已分案查處。

馥餘公司旗下「西雅圖極品咖啡」3年前爆發咖啡豆標示不實案，劉增祥被訴，一審判劉得易科罰金的有期徒刑6月，緩刑2年，提供120小時義務勞務，繳交國庫300萬元。