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檢察官辦案和被告「加LINE」 法務部轉檢察機關查處

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

西雅圖極品咖啡總經理劉增祥向媒體爆料，遭檢察官誘導認罪，還與偵查檢察官私下加LINE等；法務部表示，當事人黃姓檢察官前、後任職的士林、台南地檢署已進行了解，法務部也已轉請檢察機關處理。

法務部表示，向來非常重視檢察官的操守及行為規範，對於檢察官品操及執行職務行為與執行職務以外行為等規範，「檢察官倫理規範」均有明文可供參循，將請相關檢察機關釐清原委，並依規定處理。

士林地檢署說，檢察官在偵查中會就是否緩起訴與附帶條件徵詢被告意見，不代表最後一定會作成緩起訴，至於黃姓檢察官與劉增祥私下加LINE已分案查處。

馥餘公司旗下「西雅圖極品咖啡」3年前爆發咖啡豆標示不實案，劉增祥被訴，一審判劉得易科罰金的有期徒刑6月，緩刑2年，提供120小時義務勞務，繳交國庫300萬元。

不過，劉增祥向媒體爆料，指控當時負責偵查案件的黃姓檢察官承諾如果捐2000萬元就給他緩起訴，卻又將他起訴；劉爆料，黃姓檢察官加他的LINE，稱要私下聯繫寫道歉公告之事，黃還邀他到台南時讓黃盡地主之誼。

西雅圖極品咖啡總經理劉增祥向媒體爆料，遭檢察官誘導認罪，還與偵查檢察官私下加LINE，法務部表示已轉請檢察機關處理。圖為法務部。
西雅圖極品咖啡總經理劉增祥向媒體爆料，遭檢察官誘導認罪，還與偵查檢察官私下加LINE，法務部表示已轉請檢察機關處理。圖為法務部。

檢察官 法務部 咖啡 LINE

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