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銀彈攻勢提早發動更隱密 嘉檢警調查賄選難度高

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義議員選舉第四選區傳出首件賄選案，有議員參選人透過樁腳撒銀彈，以每票千元買票，檢察官指揮嘉義縣調查站及朴子警分局，兵分多路在東石鄉搜索，帶回多名樁腳選民約談，有椿腳坦承以每票千元賄選，警調擴大偵辦。

檢察官接獲檢舉，指揮警調蒐證部署，見時機成熟，上午開出10多張傳票，交給調查員、員警將涉案人員帶回調查站、朴子警分局偵訊，涉案人大多否認受賄，但有有椿腳坦承以每票千元賄選，調查員交叉比對、安排對質。

地方早就傳出銀彈攻勢，每票千元，有議員參選人與鄉代表參選人合買，每票500元，但警調苦無具體事證，調查人員發現，過去買票都在號次抽籤後，用候選人抽中的號碼買票，讓選民好記，現在為規避查賄，提早撒銀彈，且只對支持者發放走路工，鼓勵出席投票，選民受，願意挺身檢舉少，增加警調查賄難度。

嘉義縣議員選舉第四選區傳出首件賄選案，有議員參選人透過樁腳撒銀幣，以每票千元買票，檢察官指揮嘉義縣調查站兵分多路在東石鄉，帶回多名樁腳選民偵辦。記者魯永明／攝影
嘉義縣議員選舉第四選區傳出首件賄選案，有議員參選人透過樁腳撒銀幣，以每票千元買票，檢察官指揮嘉義縣調查站兵分多路在東石鄉，帶回多名樁腳選民偵辦。記者魯永明／攝影

議員 賄選 嘉義 2022大選 嘉義縣選舉

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