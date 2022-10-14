銀彈攻勢提早發動更隱密 嘉檢警調查賄選難度高

嘉義縣議員選舉第四選區傳出首件賄選案，有議員參選人透過樁腳撒銀彈，以每票千元買票，檢察官指揮嘉義縣調查站及朴子警分局，兵分多路在東石鄉搜索，帶回多名樁腳選民約談，有椿腳坦承以每票千元賄選，警調擴大偵辦。

檢察官接獲檢舉，指揮警調蒐證部署，見時機成熟，上午開出10多張傳票，交給調查員、員警將涉案人員帶回調查站、朴子警分局偵訊，涉案人大多否認受賄，但有有椿腳坦承以每票千元賄選，調查員交叉比對、安排對質。