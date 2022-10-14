聽新聞
test
0:00 / 0:00
銀彈攻勢提早發動更隱密 嘉檢警調查賄選難度高
嘉義縣議員選舉第四選區傳出首件賄選案，有議員參選人透過樁腳撒銀彈，以每票千元買票，檢察官指揮嘉義縣調查站及朴子警分局，兵分多路在東石鄉搜索，帶回多名樁腳選民約談，有椿腳坦承以每票千元賄選，警調擴大偵辦。
檢察官接獲檢舉，指揮警調蒐證部署，見時機成熟，上午開出10多張傳票，交給調查員、員警將涉案人員帶回調查站、朴子警分局偵訊，涉案人大多否認受賄，但有有椿腳坦承以每票千元賄選，調查員交叉比對、安排對質。
地方早就傳出銀彈攻勢，每票千元，有議員參選人與鄉代表參選人合買，每票500元，但警調苦無具體事證，調查人員發現，過去買票都在號次抽籤後，用候選人抽中的號碼買票，讓選民好記，現在為規避查賄，提早撒銀彈，且只對支持者發放走路工，鼓勵出席投票，選民受，願意挺身檢舉少，增加警調查賄難度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言