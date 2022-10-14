高額獎學金騙烏干達學生當奴工！彰檢今起訴中州科大3人

彰化地檢署成立專案小組，4次搜索中州科技大學。圖／彰化地檢署提供 彰化縣中州科技大學今年被踢爆涉嫌以高額獎學金、高科技產業實習等宣傳，吸引16名烏干達學生申請就讀，來台後用積欠旅費和繳交學雜費等理由，把這些外籍生送到工廠當超時黑工，彰化地檢署終結偵查，依涉犯違反人口販運防制法起訴中州科大學柴姓學務長及相關業務的藍姓、林姓行政主管，另依涉犯貪汙治罪條例起訴苗栗縣政府及青年發展處涂姓副處長和廖姓科員等人。

中州科大烏干達學生向教育部投訴，來台後課餘時間和假日被仲介到苗栗等縣市工廠超時工作，跟先前學校招生廣告聲稱來台留學可獲獎學金、到高科技產業實習完全不同，他們本來希望到台灣高科技產業實習，經驗帶回發展烏干達高科技產業，結果期待失落。外籍生投訴引起中央重視，要求調查。

彰化地檢署檢察官蔡奇曉指揮法務部調查局台中市調查處、內政部入出國及移民署彰化縣專勤隊、彰化縣警察局員林分局、彰化分局、鹿港分局、和美分局、芳苑分局等單位組成專案小組偵辦。

彰化檢方調查發現，中州科大柴姓學務長和國際教育事務部門的藍姓、林姓主管2019年11月間，涉嫌謊稱提供高額獎學金、高科技產業實習等詐術，誘騙烏干達16名青年以留學中州科大名義來台，抵台後以積欠來台旅費每人10萬700元、每人每學期學雜費6萬多元等不當債務約束的手段從中牟利，並透過陳姓仲介業者把烏干達留學生送往苗栗縣等地工廠從事超長工時且與報酬顯不相當的勞力密集工作。

專案小組4次搜索中州科大，查獲中州科大李姓行政人員要找回一名不堪打黑工而逃跑的烏干達留學生，涉嫌違反個人資料保護法，要求當時擔任移民署中區事務大隊南投收容所劉姓副隊長，利用權限查詢某名烏干達籍學生的去向，劉姓副隊長提供資料給中州科大尋人。

此外，專案小組也查出陳姓仲介業者為了使苗栗縣政府青年發展處廖姓科員的外國人非法打工調查不要波及雇用烏干達留學生的工廠業者，委託認識廖姓科員的徐姓男子以以招待吃飯等方式，要求廖姓科員登載不正確資訊。

中州科大烏干達留學生非法打工全案經檢察官偵查終結，對涉犯本案的被告分別以違反人口販運防制法、刑法加重詐欺取財、違反貪汙治罪條例、違反個人資料保護法、刑法公務員洩漏國防以外之秘密、行使公務員登載不實文書等罪嫌提起公訴，柴姓學務長使中州科大詐取教育部補助款9萬3979元、藍姓主管獲利24萬2060元、林姓主管獲利8萬3400元、陳姓仲介獲利202萬9384元，檢察官均依法向法院聲請宣告沒收。苗栗縣政府青年發展處涂姓副處長經偵訊後，檢察官認為涉犯貪汙治罪條例重大，有逃亡及串證之虞，先前已經向法院聲請羈押禁見獲准。