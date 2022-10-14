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暗夜試槍強盜竟因吸安睡不著 男子下場出爐

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

暗夜試槍強盜竟只因吸安睡不著！屏東一名張姓男子今年3月連續在萬巒犯下兩件強盜案，落網後竟辯稱：「因為施用甲基安非他命，睡不著，就去搶搶看。」屏東地方法院一審以張嫌涉犯強盜等罪，處徒刑8年2月，可上訴。

張男有詐欺、恐嚇等前科，檢警調查，張男今年3月先在萬巒萬金營區附近竊取一輛重型機車，得手後騎乘竊來機車，隨身攜帶空氣槍，外出搜尋犯案目標，3月2日清晨5點多在一處公墓附近尾隨一名被害人打劫財物，因被害人加速逃命，竟持空氣槍朝其連開5槍。

暗夜打劫未得逞，張嫌3月3日凌晨3點多再持空氣槍到一家超商犯案，一到超商喝令老闆交出財物，因老闆趁隙以鈑手反擊，張男竟持空氣槍朝老闆臉部連開4槍。

兩名被害人遭近距離開槍，幸僅受輕傷。張男審理時辯稱：「因為施用甲基安非他命，睡不著，就去搶搶看。」法官認為，張男深夜強盜雖未得逞，但被害人深夜隻身一人遭射擊行搶，已造成心理重大創傷及恐懼，一審依強盜等罪處刑，應執行8年2月徒刑，可上訴。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

張男在萬巒一處公墓附近尾隨一名被害人打劫財物，因被害人加速逃命，竟持空氣槍朝其連開5槍。圖／取自GoogleMaps
張男在萬巒一處公墓附近尾隨一名被害人打劫財物，因被害人加速逃命，竟持空氣槍朝其連開5槍。圖／取自GoogleMaps

強盜 屏東 超商

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