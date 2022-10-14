醉男三字經辱警 嗆「我認識很多議員」判關50天
桃園一名廖姓男子不滿夫妻吵架警方上門關切，竟對警察連罵13句三字經，還動手推人，嗆聲「我認識很多議員」，恐嚇對方提供警員編號，結果被桃園地院認定涉犯妨害公務執行罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。全案可上訴。
判決指出，廖男今年3月某日凌晨與妻爭吵，大園警方接獲酒醉鬧事情事，派員登門關切，結果被他用三字經、五字經問候娘親和性器官。此外，廖男不滿員警勸說，還動手推人，嗆聲自己認識很多議員，要求對方提供警員編號，甚至說「打傷你不管」等語，但最後還是被法辦，且言行被認定有恐嚇意味。
審理時，廖男否認犯行，辯稱自己當時喝多了，沒有恐嚇員警的意思，又說當時有被噴辣椒水，感覺不舒服，所以口出穢言發洩，但說法未被採信。
法院調查，廖男當時除了能清楚說出身分證字號，質問夫妻爭吵關警方何事，還表明自己認識很多議員，要求員警提供編號，顯見其事發當時意識尚屬清楚，酒醉說詞純屬卸責。
此外，廖男不但動手推員警，嗆聲「打傷你不管」，還說自己認識很多議員，攻擊加害犯意明顯，也構成恐嚇危害安全罪。廖男行為不僅有損警方執行公權力威信，也藐視國家法秩序，審酌其犯後飾詞卸責，未能與員警達成和解，因此酌量其刑。
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