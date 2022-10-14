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碩班聚餐鬧嘴對嘴餵食 男子性騷女同學判賠

聯合報／ 記者林保光／即時報導

葉姓男子與某國立大學碩士在職專班同學聚餐，酒酣耳熱嬉戲間，1名女同學拍下另名同學以嘴對嘴餵他吃東西的照片，葉追抱這名女同學2次，要刪除照片，被控性騷擾，他因此被判刑拘役55天。女同學另打官司要求精神賠償，高雄地法院判決他須賠償10萬元。

判決指出，2019年10月20日晚間，葉姓男子與碩專班同學在高雄市鼓山區某熱炒店聚餐，席間1名同學先餵葉吃飯，葉覺得好玩，就指名要這名女同學以嘴對嘴方式餵他吃飯，女同學以他「我不想被你老婆告」，同學才幫忙擋下，但另名同學以嘴對嘴餵他吃東西，這名女同學也在大家起哄時拍下照片，葉便追這名女同學，要她刪除手機上的照片。

葉追女同學到店外，2度環抱女同學腰、腹部，事後被控性騷擾，法官認為葉有調戲意味，判他拘役55天。

遭性騷擾的女同學後來就醫，經醫師診斷有心因性疾病，須接受身心診療，認為受有重大精神傷害，打官司向葉姓男子求償50萬元。葉在法院庭審時，說只是為了刪除手機內的照片，怕女同學事後把照片傳出去。

法官認為，女同學沒不當公開、散布或不法使用該照片，且照片只是聚會玩鬧的情景，並沒裸露、猥褻等不當內容，難定認葉在法律上有要求女同學刪照的權利，但葉侵害女同學的身體自主及自由權等人格法益，致受有精神痛苦，又因性騷擾發生1年多後，確實至精神科就診，認為葉須賠償精神損失10萬元。

某國立大學碩班同學聚餐，鬧出性騷女同學，高雄地方法院判男子敗訴。示意圖。圖／Ingimage
某國立大學碩班同學聚餐，鬧出性騷女同學，高雄地方法院判男子敗訴。示意圖。圖／Ingimage

性騷擾 老婆

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