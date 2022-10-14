知名清潔公司主管強吻女下屬要求陪睡 性騷判拘役30日

國內某知名清潔公司余姓主管酒後勾住女下屬脖子強吻還要求她陪睡，被董事長記一大過調職，後來女員工不滿余稱她狹怨報復才提告；一審依性騷擾罪判余拘役50日，二審考量雙方以10萬元達成調解，但余一再否認反指摘被害人，心存僥倖，雖撤銷改判30日，但不予宣告緩刑，全案確定。

檢警調查，余前年9月30日和公司董事長等人餐敘，下午續攤到彰化某土雞城唱歌喝酒，余要到包廂外上廁所時竟藉著酒意勾住女員工脖子還親她嘴唇，甚至要求她陪睡，對方立刻推開大聲斥責，回到包廂因情緒受影響沈默不在唱歌，最後也向警方報案提告。

彰化地院一審時，余否認性騷，辯稱董事長問他這件事，自己說不可能做出這種事，但考慮當時公司和台鐵標案要重新簽訂，在這時間點不想再衍生問題，怕影響公司、台鐵形象，才會寫LINE和女員工道歉；余的辯護人稱，余之後被調職是違反紀錄非性騷，且公司性平會調查也不成立。

女員工證稱，余在廁所外勾她脖子強吻嘴巴，親完還要她陪睡，自己馬上推開罵他說「請你尊重我，請你尊重自己，更請你尊重你老婆」，並馬上轉頭大哭離開，事後跟董事長講這件事，余也被記一大過調職；女員工坦言，這件事造成她恐懼，晚上睡不著還去看身心科。

法院勘驗余事後傳LINE的道歉內容，裡頭提到「董事長告知我當天酒後對你不禮貌行為，我對你深感抱歉，至於公司處分，我欣然接受，絕不迴避」；當天同事也表示女員工回包廂就不太熱絡、沒再唱歌。

而依據公司同年10月15日處分記載「余姓總監因酒後誤事影響公務，嚴重違反工作紀錄，記大過乙次調職」，可見應和性騷有關；一審認為余身為女員工主管，卻藉酒意強吻、要求陪睡害對方身心受創，犯後又否認，依性騷擾罪判他拘役50日，得易科罰金。

余不服上訴，台中高分院二審審酌相關證據仍認余犯行明確，但二審期間余和女員工達成調解並賠償10萬元，但仍一再否認犯行，還稱是女員工對他不滿才誣指，態度難認良好。