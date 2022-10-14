偽裝女性！男誘騙逾百女子拍私密照收押 受害者遍及10歲至70歲

男子偽裝女性，以面試模特兒為由誘騙女子提供私密照或影片後恐嚇，受害者逾百人。 圖／ingimage 台北市張姓男子5年來在網路變聲偽裝女性，以面試模特兒為由誘騙女子提供私密照或影片後恐嚇，受害者逾百人，年齡介於10歲至70歲間，但僅數人出面指認，張男已被逮捕收押。

台南市警局第五分局警員今天告訴中央社記者，警方3月接到1名台南受害女子報案指稱，一名女攝影師邀約拍攝「Model card（模特兒卡）」，在視訊面試期間被要求裸露身體，警方獲報後追查，8月在台北市信義區逮捕40歲張姓男子，查獲約1TB影片，受害女子逾百人。

警方調查，張男5年來利用變聲器材，透過交友APPAzar、社群媒體Instagram（俗稱：IG）及臉書（facebook），謊稱是「女攝影師」、「女經紀人」，再以「面試模特兒」為由，誘騙女子拍下私密處後側錄，恐嚇對方持續提供猥褻影片。

張男手段高明，不僅以時薪新台幣2500元至3500元當誘餌，且從不露面，只以剪輯過的女子影片和受害者視訊，因此，受害者從未見過張男本人，受害年齡層從10歲到70歲都有。

目前警方尚未發現張男取得影片後，有過販賣或外流平台上，初判張男可能用於私慾；警方訊後以詐欺、妨害秘密、兒少性剝削條例、強制、恐嚇等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，南檢也聲押獲准。

不過，張男手下受害者雖逾百人，但警方無法查證多數被害人真實身分，迄今僅數名受害女子出面指認；警方認為可能是受害女子擔心事後遭張男報復，或不想讓自己曝光。

警方呼籲受害者勇於出面指認張男，查扣影片不會外流，身分絕對保密，越多被害人指認，張男未來就必須付出更多法律責任。