越南茶魚目混珠 竟混裝以台灣茶外銷大陸牟利

南投縣葉姓男子向陳姓友人以每台斤310元、120元購入四季春茶葉32台斤、越南進口茶葉20台斤，以3比2比例烘焙，貼上「翠玉青茶、產地：台灣」商標，以每斤400元價格販售給大陸一家公司，企圖牟利，南投衛生局去年11月抽驗發現，葉姓男子承認犯行，南投地檢署今天緩起訴處分，並需向公庫支付5萬元新台幣。

南投地檢署檢察官陳俊宏指揮南投縣調查站偵辦葉姓男子以越南茶葉混充台灣茶，販售至大陸地區。葉姓男子去年9月以每台斤310元、120元之價格，向南投市陳姓友人的公司購買32台斤四季春茶葉、20台斤越南茶葉，

再自行以四季春茶葉18台斤混合越南茶葉12台斤比例烘焙後，將烘焙好之其中15台斤混充茶葉，委託不知陳男公司再加入四季春茶葉15台斤加工。

葉將有「高山茶」之包裝袋貼上內容為「品名：翠玉青茶、產地：台灣」之白色標籤，包裝成30包，託運寄送至大陸地區一家公司，以每包400元之價格販售予，但公司負責人遲未回應而未遂。葉再於去年10月間，將其餘15台斤混充茶葉，委託陳姓友人公司加入四季春茶葉15台斤，以同一包裝成30包，暫置在陳男公司。

南投縣衛生局去年11月至陳男公司抽檢茶葉，經農委會茶葉改良場鑑定有「境外茶」成分，透過臺灣高檢署「加強打擊境外茶混充臺茶案件協調聯繫平臺」函轉南投地檢署偵辦。檢察官依茶葉改良場開發之茶葉多重元素分析技術，進行茶葉產地鑑別，確定越南茶混裝台灣茶，