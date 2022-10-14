快訊

士林馬籍女大生命案…檢警訂下周二解剖相驗 已安排家屬來台

教學文／解封衝日本花日幣 當地刷卡、台灣換匯有眉角

快下載！這些LINE免費貼圖「永久使用」 這2款有40種表情可用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女網友爆料雲林檢察官在宿舍強暴她？法務部：已著手了解

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

雲林傳檢察官涉性侵疑雲。記者陳苡葳／攝影
雲林傳檢察官涉性侵疑雲。記者陳苡葳／攝影
雲林傳檢察官涉性侵疑雲。有女子日前匿名在「爆料公社」爆料，指名道姓稱雲林地檢署檢察官在虎尾宿舍強暴她、逼她墮胎，最後花大錢迎娶越南籍19歲女子為妻，爆料人將檢察官手機相片PO網，證明兩人關係親密，網文引騷動。

有法界人士認為，爆料內容涉及男歡女愛，「是愛恨情仇吧？」；有檢察官說「這個女的真是有夠狠！」；由於執法者公然被爆料疑涉及犯罪，攸關官箴維繫，檢察系統沒有等閒視之。

法務部說，有關外界指稱雲林地檢署檢察官相關事宜，該署已著手了解中，而本部向來非常重視檢察官之品操及言行規範，對於檢察官之操守及執行職務以外行為之規範，「檢察官倫理規範」亦有明文可循，針對此事，將請該署儘速釐清原委，並依權責及相關規定妥適處理。

雲林地檢署檢察長張春暉表示，針對爆料人所指射的事情，已經先口頭告誡該名檢察官，勸他妥善處理感情問題，切勿再刺激對方，如果案情牽涉刑事責任，也會加以了解。

這篇題為「爆料雲林地檢公訴檢察官某某的私德」的網文，爆料人以「它」描述檢察官，文長超過千字。

爆料說「10月11日(前)男友某某說它糊裡糊塗的去越南結婚了，一開始以為是嚇我，最後是真的，今天晚上(幾個小時前)在我強烈要求下，第一次去見了它爸媽（109年底交往至今，它一直不帶我見父母，尊重的結果是它的背叛，選擇花了60幾萬去越南跟越南女生結婚）從它爸媽口中得知是真的」。

爆料人稱「它總是對我哭窮，總是叫我出錢，載我去開房間叫我出錢、買晚餐、買水果各種都叫我出錢，…109年交往到現在，花在我身上不超過1萬元，卻花了60萬元去越南娶19歲的越南女子，無套19歲在越南新婚的女子」。

爆料稱「…它的父母雖然叫我原諒它不要分手，但是幾個小時前，在我的要求下，看到它跟越南女子在messenger上的甜言蜜語，它說是透過估狗翻譯的越南文，各種老公老婆，我跟越南女子受到的待遇相比真的是判若雲泥，很作嘔」。

「和它在一起的期間，吃我的住我的，我盡力去付出了，換來了說謊背叛劈腿，它背叛陪在身邊的人，喜滋滋的透過messenger跟越南女子甜言蜜語，不久前從越南返台隔離選擇住我家，因為我住的地方環境比虎尾檢察官宿舍好，因為他回家住的話會被父母責罵為什麼要去越南娶妻」。

爆料人說「跟越南女子無套發生性關係，說是結婚才發生關係，從越南返台後，繼續住我家叫我買東買西！繼續欺騙，這個人的良心？！檢察官的私德，呵呵」。

她爆料說「它在越南娶的19歲妻子，10/13要來台了，它計畫讓越南妻子住虎尾的檢察官宿舍（從舊的有壁癌的宿舍辦到新宿舍，還問我新宿舍的傢俱怎麼擺設？！就是總務科也協助它油漆新宿舍，呵）真是恭喜它！」

爆料人說「在109年底，它在它虎尾的宿舍強暴我，它總是會否認強暴這件事，但是對我而言，它當時確實是違反我的意願強暴了我，沒有當下驗傷是我愚蠢。當時它強硬的脫下我的衣服，真的要強行進入時，我說了戴套，但是它說下次再戴，強行進入我」。

這名爆料女子為強調敘事真實，在留言區PO了多張她與檢察官LINE的對話截圖，另PO一支疑似檢察官遣忘的手機，指手機上顯示的是檢察官越南妻子與仲介公司聯絡的資訊，不忘幽默提醒雲檢同仁10月12日可能打電話找不到人。

爆料人疑將與許姓檢察官的LINE對話PO網。圖／翻攝網路
爆料人疑將與許姓檢察官的LINE對話PO網。圖／翻攝網路
爆料人疑將與許姓檢察官的LINE對話PO網。圖／翻攝網路
爆料人疑將與許姓檢察官的LINE對話PO網。圖／翻攝網路
爆料人疑將與許姓檢察官的LINE對話PO網。圖／翻攝網路
爆料人疑將與許姓檢察官的LINE對話PO網。圖／翻攝網路
爆料人疑將與許姓檢察官的LINE對話PO網。圖／翻攝網路
爆料人疑將與許姓檢察官的LINE對話PO網。圖／翻攝網路

越南 檢察官 爆料公社

延伸閱讀

消息人士：北京邀請越南高層20大後訪問中國

雲林新住民嘉年華登場 免費品嘗異國料理 還可抽黃金

越股長線有戲 定期定額投資

台灣邊境開放倒數 1優勢吸引越南旅客

相關新聞

女網友爆料雲林檢察官在宿舍強暴她？法務部：已著手了解

雲林傳檢察官涉性侵疑雲。有女子日前匿名在「爆料公社」爆料，指名道姓稱雲林地檢署檢察官在虎尾宿舍強暴她、逼她墮胎，最後花大...

惡嫂殺姑直接在家砌水泥塚 判無期盼憲法法庭審查遭駁

婦人張芳馨用啞鈴砸腦、臉盆水溺死葉姓小姑，還在屋內砌水泥塚，法院審理時，張婦盼輕判、陪幼子長大，法官認為她東窗事發才「自...

基隆爆發首起現金賄選 里長參選人每票買1千收押

基隆市爆發首起年底九合一選舉賄選案，中正區林姓里長參選人在登記參選前後7到9月間，涉嫌以每票1千元自己或透過樁腳買票，檢...

越南茶魚目混珠 竟混裝以台灣茶外銷大陸牟利

南投縣葉姓男子向陳姓友人以每台斤310元、120元購入四季春茶葉32台斤、越南進口茶葉20台斤，以3比2比例烘焙，貼上「...

麥寮鄉代韓姓參選人協助治喪 涉賄選100萬元交保

雲林縣麥寮鄉再傳賄選，麥寮代表會表韓姓參選人涉於於今年8月間協助一名婦人治喪，幫忙搭告別式的式場花費2萬餘元，涉賄選今天...

女友分手他暴砍60刀…中學時曾遭霸凌 沒反社會無期定讞

男子林璟暉不滿李姓女友聲請保護令，打上百通電話逼復合，李女拒絕，2020年8月林到她上班的按摩店狂砍60刀殺人。林辯稱因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。