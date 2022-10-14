麥寮鄉代韓姓參選人協助治喪 涉賄選100萬元交保

尋求連任的麥寮鄉代表會韓姓參選人幫選民治喪，涉賄選今天100萬元交保。圖／雲林地檢署提供 雲林縣麥寮鄉再傳賄選，麥寮代表會表韓姓參選人涉於於今年8月間協助一名婦人治喪，幫忙搭告別式的式場花費2萬餘元，涉賄選今天被雲林地檢署檢察官諭令100萬元交保。

繼日前查獲麥寮鄉代參選人現金買票之後，雲林地檢署檢察官蔡少勳近日再指揮台中市調查處、雲林縣調查站、台西分局，偵辦雲林縣麥寮鄉民代表候選人涉嫌賄選案件，昨天兵分多路發動搜索，傳喚、約談競選連任的麥寮鄉代會韓姓參選人及證人共7人到案說明。經檢察官複訊後，認該韓姓參選人涉犯選罷法，今天諭令100萬元交保候傳。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，麥寮鄉段姓婦人的丈夫於今年8月身故，麥寮鄉尋求連任的韓姓參選人，利用前往靈堂捻香之際，向段婦表示願支付靈堂棚架費用、花壇費用共2萬餘元，段婦知悉韓嫌是鄉民代表候選人，也應允韓支付這筆開銷，涉嫌期約賄選，以約定其投票權為一定行使之賄選對價。

吳文城指出，韓嫌於8月底、9月初多次前往靈堂致意，也多次向包含段婦在內的其他親友請託支持，並如約支付2萬970元的式場棚架費用給蔡姓業者蔡。經查賄小組昨天出動搜索韓嫌競選辦公室，並將韓嫌及相關證人共7人帶回說明，釐清賄選案情後，韓嫌以100萬元具保候傳，其餘人等則請回。