女友分手他暴砍60刀…中學時曾遭霸凌 沒反社會無期定讞

男子林璟暉不滿李姓女友拒復合，2020年8月砍殺對方60刀致死，台灣高等法院依殺人罪判林無期徒刑，褫奪公權終身；最高法院駁回林上訴定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影 男子林璟暉不滿李姓女友聲請保護令，打上百通電話逼復合，李女拒絕，2020年8月林到她上班的按摩店狂砍60刀殺人。林辯稱因李女說要殺他母親和兒子，才「義憤殺人」，當時他吞服170顆安眠藥，意識不清，一、二審都判他無期徒刑，褫奪公權終身。林上訴，最高法院駁回定讞。

47歲的林璟暉國、高中時因成績不好而遭同學霸凌，雖已婚、有1子，但妻子逕自回中國後就鬧失蹤。林後來與李女（印尼籍）在新竹縣湖口鄉同居，2018年間因缺錢，竊取公司鍍金用溶液而被判刑。

2020年6月林因傷害、持刀恐嚇李女，新竹地院核發暫時保護令，林相當不滿，連續多日撥打上百通電話騷擾她，撂話「要死大家就一起死」。8月6日，林再次打電話給李女，稱對方再不復合就要讓她死，電話一直打到隔天上午，林最後帶著一把廚房用刀到李女上班的按摩店，懇求對方復合。

李女拒絕，林璟暉掏刀朝她的頭部、胸腹、背部、四肢猛刺60刀，李女因失血過多而休克死亡，林接著拿刀刺胸尋短。

一審審理時，林辯稱因李女恐嚇要找人殺他在台中的母親與兒子，他受到刺激才義憤殺人，且案發前他吞了170顆安眠藥，犯案時意識不清。但醫師鑑定報告指出，若林男吞下170顆安眠藥，血液濃度將高達每毫升12.7微克，可是林的抽血指數卻僅0.36，與數據不符。

竹院認為種種跡象都顯示李女才是弱勢被害人，且林如吃下這麼多安眠藥，怎能不間斷地打電話騷擾對方，認定他手段殘酷無情，又飾詞狡辯，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

高院開庭時，林璟暉承認殺人，不再佹辯。高院審酌林的品行、生活狀況、犯罪動機與手段，認為如果量處有期徒刑，不足警懲，也有失衡平；審酌他符合迴避性人格障礙特質，不具備反社會人格，非無矯治、教化可能性，仍判無期徒刑。最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回林上訴確定。