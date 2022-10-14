惡嫂殺姑直接在家砌水泥塚 判無期盼憲法法庭審查遭駁

張芳馨殺死小姑後用水泥封屍。圖／翻攝畫面 婦人張芳馨用啞鈴砸腦、臉盆水溺死葉姓小姑，還在屋內砌水泥塚，法院審理時，張婦盼輕判、陪幼子長大，法官認為她東窗事發才「自首」，承諾賠償也不過是紙上說說，從一至三審都判無期徒刑。張婦以最高法院適用的刑事訴訟法第288條第4項、刑法第57條、兒童權利公約第12條等規定疑違憲，聲請法規範憲法審查，憲法法庭不受理。

張芳馨(44歲)19歲時曾有過一段婚姻，但稱遭前公公性騷擾，前夫又外遇而離異；和前夫所生的長子已23歲。她29歲時嫁入葉家，生有2個孩子，和公婆、小姑同住，但不時有婆媳、姑嫂問題，後來公婆陸續辭世，而房子的貸款都由小姑支付。

小姑埋怨張婦常晚上開冰箱的噪音擾人，兩人不睦，2018年3月還發生肢體衝突。張婦到賣場購買膠帶，想悶死她，但當時考量兩名子女還小，擔心沒人照顧，所以作罷。後來張婦聽聞小姑向娘家告狀，殺人念頭再起。

同年3月13日，張婦假裝有事相談，將小姑騙到客廳，卻拿膠帶行凶，因膠帶無法固定，她改拿啞鈴反覆敲小姑後腦勺；她見小姑還在呼氣，又把人拖到浴室門口，用裝水的臉盆溺死小姑。為掩蓋犯行，張婦先用棉被綑綁屍體、點精油掩蓋味道，再將小姑房門反鎖，製造「人不在家」的假象。接下來幾天，她趁家人上班上課，到賣場買水泥，蓋了座人型水泥塚。

一審時，新北地院認為張婦手法殘忍，但她在警方還沒發現屍體前先自首，又表達悔悟、與夫家談和解，不是罪不可赦，判她無期徒刑。

高院審理時，律師團辯護張芳馨懷疑丈夫與小姑「不倫」，用水泥封屍不是要破壞遺體，而是「不知所措」，她也有「抄佛經」悔過。檢察官替死者不平，指死者要撐起大哥一家人住宿的房貸，像一般上班族一樣工作，只求晚上能好好入眠，沒想到大嫂卻時常發出噪音。

當小姑提醒大嫂時，詎料引起對方這麼大的憤怒，竟買膠帶要悶死她，悶不成就拿啞鈴往她的頭砸數十下，當大嫂發現她還沒斷氣，還拿浴室的臉盆裝水來讓她溺斃，沒給活命的機會。檢方質疑「張芳馨真的是自首嗎？」，若不是公司老闆追查員工怎麼沒上班，她的遺體怎麼會被發現？當警察登門時，看到「人形」的水泥物，事到臨頭張婦才說是她做的。

二審認為張芳馨直到警察上門才「自首」，稱在2034年前會賠償400萬元，但實際上沒有作為，維持無期徒刑；最高法院以二審認事用法無違誤，駁回張婦上訴。

張婦聲請憲法法庭審查法規範，但憲法法庭認為她沒具體敘明法條有何牴觸憲法之處，且歷審判決量刑時，都以對她的2名未成年子女狀況衡酌，她的聲請不符憲法訴訟法規定，因此裁定不受理。