基隆爆發首起現金賄選，里長參選人每票買1千收押。記者游明煌／攝影 基隆市爆發首起年底九合一選舉賄選案，中正區林姓里長參選人在登記參選前後7到9月間，涉嫌以每票1千元自己或透過樁腳買票，檢調約談十多人，林訊後遭到收押，另外林姓樁腳3萬元交保。

檢調接獲檢舉，有里長參選人在登記參選前就透過現金買票，有多位里民有收到錢，經檢警多日蒐證，13日陸續傳喚林姓里長參選人、樁腳、選民10餘人到案說明。

檢調查出，林姓里長參選人及樁腳，在7、8月間至登記參選後的9月間，持續以每票現金1000元對價向多名有投票權的選民交付賄賂，以尋求投票支持，涉犯投票行賄等罪嫌。

檢察官何治蕙指揮基隆市調查站、基隆市警察局、基隆市警察局第二分局、移民署基隆市專勤隊等偵辦，依違反公職人員選舉罷免法，以林男犯罪嫌疑重大，訊後向法院聲請羈押獲准，林姓樁腳3萬元交保。

瑞芳先前也有里長參選人送口罩及金門高粱酒被移送法辦，這起賄賄案是基隆首起具體賄選案件。基隆地檢署表示，檢警調必會持續嚴加偵辦，提醒候選人、民眾買票賄選涉犯重罪，協助賄選人買票賄選者，亦成立投票行賄罪，切勿以身試法。

主任檢察官陳怡龍表示，民眾若得知有參選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人身份絕對嚴格保密，因檢舉而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金。