性侵傳播小姐釀輕生 3寶爸遭動私刑後...乘機性交罪獲緩刑

賴男性侵傳播小姐後曾遭9人圍毆動私刑打到滿臉血。圖／報系資料照 台中已婚有3個小孩的賴姓男子趁張姓傳播小姐喝醉帶去汽旅硬上，隔天對方心情低落墜樓，檢方相驗發現她生前遭性侵，一度朝性侵至人羞忿自殺罪嫌將賴聲押，但經查張女本身有精神疾病，遇害曾想息事寧人，輕生前留下文字就被賴性侵一事隻字未提，依乘機性交罪判賴男2年，緩刑5年，可上訴。

賴男於案發後，曾在西屯區某茶店遭多名男子毆打，還逼他下跪，說出自己手機、姓名、父母姓名外，並承認自己曾經性侵一名女子，而該女也因遭性侵，墜樓身亡，賴被打到滿臉血，影片在網路流傳。

檢警調查，賴男今年3月20日到北區一家KTV唱歌，並透過傳播經紀人點了1名小姐坐檯陪酒，直到凌晨5點多賴見小姐喝醉意識不清，假借要送她回家卻叫計程車載到附近汽車旅館硬上，直到早上10點小姐醒來驚見全身赤裸才知遇害。

但小姐因先前就因精神不穩就醫，並當天下午心情鬱悶，分別向2名朋友哭訴過去經歷、遭性侵一事，當晚7點多就在租屋處墜樓，檢警獲報相驗時，經友人告知女子生前曾遭性侵才曝光，當時也依度朝刑法第226條性侵因而致被害人羞忿自殺罪嫌偵辦。

賴男落網在偵查、審理時就乘機性交部分坦承不諱，與相關證人說詞相符，也有傳播經紀人和他談和解對話紀錄、監視器畫面等佐證。

酒店經紀人證稱，小姐遇害有傳訊稱自己心情低落，但沒有說不能接受，並表示收到的錢圓滿就好，也說客人滿好的，自己睡著了也照時間算；友人表示，女子有哭訴但沒表達想輕生念頭。

法院認為，女子遭性侵雖難過，但仍抱持息事寧人、不願追究態度，並無因此情緒激動崩潰，或因性侵出現深感羞忿表現，加上她本有思覺失調、妄想症等，3年前就曾想輕生，直至這次遇害前也是，且細究她輕生前留下文字，對遭賴男性侵隻字未提。

因此檢方就賴涉嫌性侵因而致被害人羞忿自殺罪嫌部分不起訴，法院也同此認定；但賴仍構成乘機性交罪，考量他犯後和女子有達成和解共識，事後也匯款給家屬，堪認有彌補悔意，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院考量，賴男趁女子酒醉性侵，不尊重他人性自主權，但衡酌他沒用強暴、脅迫手段，犯後坦承，和妻子還有3個小孩要扶養等，依乘機性交罪判他2年，緩刑5年，命他向公益團體提供240小時勞務，緩刑期間交付保護管束。

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