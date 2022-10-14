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「爸爸我不喜歡你摸我」父猥褻女77次 妻女求情獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名父親在女兒就讀國小1年級至2年級，「爸爸我不喜歡你摸我」不顧女兒反對，仍隔著或伸入其內褲以手手撫摸其屁股及下體共計77次，女兒在校性平回饋單中提及此事而曝光，惟妻女向法官求請，指他被關對家庭衝擊太大，台南高分院認他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，應執行2年，緩刑5年。

檢警調查，這名父親於2019年9月起至2021年3月間，案發時女兒未滿7歲，不顧其口頭反對，在台南住處臥房內，以每周1次頻率，隔著或伸入女兒內褲以手撫摸女兒屁股及下體，對女兒猥褻得逞，共計77次。後因女兒在其就讀國小性平回饋單中述明遭父親觸摸臀部、生殖器，經學校通報而查獲。

女童證述，爸爸摸她的時候，她有跟他拒絕，但他都不聽；她跟爸爸說「爸爸我不喜歡你摸我」，爸爸聽完沒有說什麼，但爸爸還是會摸她，爸爸有時候會摸很久，有時候摸一下下。

這名父親在一審及二審審理時均坦承不諱，與妻女等人證述相符，以及學校109學年度2年級下學期性平回饋單、女童於偵查中所畫人體圖及住處房間位置圖等證據佐證。

台南高分院合議庭審理時，妻子說，如果丈夫被關，家中老小都沒人照顧，現在他們住在一起，都是丈夫在照顧，家中有3個小孩，他們住整棟，房間很多，丈夫有時一個人睡，有時她跟丈夫睡，她有上班，3個小孩都是丈夫接送，如果丈夫被關，對家庭衝擊太大。

她也說，如果丈夫被關的話，家庭無法走下去，女兒已經原諒爸爸的行為，女兒也希望爸爸可以在家裡陪他。父親與妻女和解，表示原諒當事人，請求法官給予緩刑。

該父親經30次計40小時的心理諮商，據諮商評估表顯示，父親對女兒的身體界限已不再是問題，在會談初中期，父親已因自己犯行真心羞愧反省而未再犯，父親行為的修正是可信任的，因長期夫妻性關係不諧而導致情緒失控，在會談後期已很少出現情緒失控。

台南高分院撤銷改判，認他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共77罪，各處1年6月，應執行2年，緩刑5年。

台南高分院指出，案發後父親與妻女和解，表示原諒當事人，請求給予緩刑，認他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共77罪，各處1年6月，應執行2年，緩刑5年。圖／本報資料照
台南高分院指出，案發後父親與妻女和解，表示原諒當事人，請求給予緩刑，認他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共77罪，各處1年6月，應執行2年，緩刑5年。圖／本報資料照

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