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罷免黃捷投票前散布民調資料 震傳媒遭罰50萬確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

震傳媒在去年2月6日高雄市議員黃捷罷免案投票日前，將政治評論員李正皓主持的「Ep05 PART3 大罷免時代來臨 罷免黃捷大膽預測」影片上傳至YouTube，高雄市選舉委員會以震傳媒違反公職人員選舉罷免法，裁處50萬元罰鍰。震傳媒不服，提訴願遭駁，改打行政訴訟，但高雄高等行政法院判敗訴；最高行政法院今駁回震傳媒上訴確定。

去年2月1日，震傳媒在YouTube開設的頻道播放李正皓的預測影片，高雄市選委會在接獲檢舉後調查，認為影片內容論及選舉民調資料，涉及公職選罷法第53條第2項規範的「散布」行為，因此開罰。

震傳媒主張影片是由李正皓規劃、製作，它們只是協助李於Podcast、YouTube等平台播出，不是違規行為人，且影片重點是在分析黃捷等人的人格特質差異，主持人講述民調部分並不清楚，也不是主要內容，不屬公職選罷法所稱的「選舉民意調查資料」。

此外，震傳媒也表示在知道影片涉及選舉民調後，不到1天就下架，並協助重新製作一份無民調版本影片，影片播出對選民應無影響。震傳媒還主張公職選罷法第53條第2項禁止散布的是投票日前10日內「作成」的新民調，不包括投票日10日以前作成的「過去的」舊民調，請求撤銷訴願決定及原處分。

高雄高等行政法院認為公職選罷法第53條第2項的規定，制定施行多年，難推諉不知情，震傳媒所屬職員將內容含有選舉民調資料的影片上架，有應注意、能注意、而不注意過失，依行政罰法第7條第1、2項規定，震傳媒基於雇主地位，應負推定過失責任，高雄市選委會裁處法定罰鍰最低額50萬元並無濫用裁量情事。

震傳媒上訴最高行政法院，但最高行認為高高行認事用法無違誤，駁回確定。

高雄市議員黃捷去年挺過罷免難關。圖／聯合報系資料照
高雄市議員黃捷去年挺過罷免難關。圖／聯合報系資料照

民調 選罷法 罷免 黃捷

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