潘孟安胞兄潘芳泉選議員 選舉布條遭破壞警掌握對象

隨著九合一選舉日逐漸逼近，各候選人紛紛懸掛各式選舉看板、布條及旗幟，以提高知名度及曝光率並推銷政見。屏東恆春警局今天中午在恆春鎮郊的龍水里，發現縣長潘孟安胞兄潘芳泉懸掛的布條遭扯斷破壞，分局長林明波責由偵查隊長率員警至現場實施鑑識及查訪，並調閱相關監視影像後，已掌握對象，將違反選罷法究辦。

縣長潘孟安的胞兄潘芳泉以選舉新人之姿參選第6選區（恆春半島）縣議員，該選區呈現「7搶3」激戰局面，他在恆春鎮郊的的競選布條昨天傳出遭破壞，潘陣營認為是有心人士所為；地方政壇人士說，潘芳泉在綠營縣長黨內初選時為周春米全力輔選，黨內分裂的裂痕迄未修復，傳出鍾佳濱和莊瑞雄的部分支持者私下串連投廢票，兄弟登山，各自努力，不希望出現不理性的舉動。