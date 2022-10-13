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潘孟安胞兄潘芳泉選議員 選舉布條遭破壞警掌握對象

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

隨著九合一選舉日逐漸逼近，各候選人紛紛懸掛各式選舉看板、布條及旗幟，以提高知名度及曝光率並推銷政見。屏東恆春警局今天中午在恆春鎮郊的龍水里，發現縣長潘孟安胞兄潘芳泉懸掛的布條遭扯斷破壞，分局長林明波責由偵查隊長率員警至現場實施鑑識及查訪，並調閱相關監視影像後，已掌握對象，將違反選罷法究辦。

縣長潘孟安的胞兄潘芳泉以選舉新人之姿參選第6選區（恆春半島）縣議員，該選區呈現「7搶3」激戰局面，他在恆春鎮郊的的競選布條昨天傳出遭破壞，潘陣營認為是有心人士所為；地方政壇人士說，潘芳泉在綠營縣長黨內初選時為周春米全力輔選，黨內分裂的裂痕迄未修復，傳出鍾佳濱和莊瑞雄的部分支持者私下串連投廢票，兄弟登山，各自努力，不希望出現不理性的舉動。

林明波表示，競選看板、布條及旗幟都是候選人爭許選民支持的重要工具，選舉與被選舉權都是憲法明定的基本權力，也是民主最真實的體現，呼籲民眾切勿以好玩或惡作劇為由，隨手破壞競選看板、布條及旗幟，除涉犯毀損罪嫌外，還涉違反公職人員選罷法第98條「妨害他人競選」罪嫌，最高可處5年以下有期徒刑，民眾切勿以身試法，警方秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，不容以暴力或其他非法之方式干擾選舉活動，對違法者一定依法嚴正究辦，決不寬貸。

屏東恆春警局今天中午在恆春鎮郊的龍水里，發現縣長潘孟安胞兄潘芳泉懸掛的布條遭扯斷破壞。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春警局今天中午在恆春鎮郊的龍水里，發現縣長潘孟安胞兄潘芳泉懸掛的布條遭扯斷破壞。記者潘欣中／翻攝

恆春 潘孟安 2022大選 屏東縣選舉

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