NCC收回音樂網、寶島網 中廣主張「黨、政、軍退出媒體」敗訴
國家通訊傳播委員會(NCC)2016年收回中廣音樂網、寶島網2頻率，中廣提行政訴訟敗訴確定，NCC另處分中廣停止使用2頻率，中廣提告請求撤銷；台北高等行政法院認為，頻道收回案有既判力確定性，判中廣敗訴。
判決書還指出，NCC無論是在廢止中廣換照、命中廣停用2頻率的處分上，於法都無違誤，既然行政處分合法，NCC對中廣就沒有損害賠償責任，中廣所主張NCC應賠償22億元也一併駁回。本件可上訴。
中廣原持有18紙的無線廣播執照於2016年6月30日屆期，2015年12月30日，中廣檢具申請表向NCC申請換照，NCC後來將18紙執照整併為1張，有效期限到2025年6月30日，不過，核照時，NCC於附條件中加註機關保留廢止權力。
NCC核照條件指出，依行政院所核定的廣播電台釋照規畫案，中廣配合執行「遏制匪播」政策的音樂網、寶島網，應於客家委員會或原住民族委員會完成全國性廣播電台規畫時配合繳回，且不得請求補償。
NCC在2016年12月5日函文中廣時又稱，已將頻率核配原住民族文化事業基金會、客委會，依換照處分的附條件，中廣即應停止使用2頻率，中廣對處分不服，提起訴願遭駁回，提行政訴訟。
法官審理認為，中廣2016年的換照處分爭訟，今年2月經最高行政法院判決確定，確定判決具既判力的實質確定力，因此NCC命中廣停止使用2頻率於法有據。
合議庭認為，中廣主張停止使用2頻率處分違反比例原則，主張NCC不得以「遏制匪播」政策終止為理由收回2頻率，還認為NCC的處分違反黨、政、軍退出媒體等，相關的主張均不可採。
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