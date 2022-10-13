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影／新北檢反賄選 自製影片將在全聯新北全部門市上架

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

九合一選舉將近，新北地檢署宣傳反賄選，與全聯福利中心合作，將檢察官陳漢章親自製作的宣傳影片投放到全聯在新北市的所有門市上宣廣，以期能吸引民眾一同反賄選。

新北檢今天下午在全聯福利中心板橋國慶店與全聯召開反賄選記者會，邀請法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、新北市政府警察局長黃宗仁等到場，除了邀請幼稚園小朋友表演外，現場也由新北地檢署檢察長毛有增發表新北檢此次反賄選吉祥物。

蔡清祥說，法務部一直在做反賄選宣導，但查辦不是最主要目的，法務部反而希望預防重於事後偵辦。非常感謝全聯提供新北地區128間門市看板播放反賄選宣導，還不收上架費；全聯是居民常常購買日常用品的地方，能透過全聯宣導反賄選，效果是很好的。

毛有增指出說，此次的吉祥物會挑選袋鼠，是因為袋鼠防禦、攻擊都很強，就像檢察機關有很強的查賄能力；另外母子袋鼠則象徵著不同世代，並以紫色披風來代表檢察機關的紫色。

新北地檢署檢察長毛有增頒發感謝狀給反賄選影片女主角，檢察官陳漢章夫人。記者柯毓庭／攝影
新北地檢署檢察長毛有增頒發感謝狀給反賄選影片女主角，檢察官陳漢章夫人。記者柯毓庭／攝影
法務部長蔡清祥代表新北地檢署頒發感謝狀給全聯福利中心。記者柯毓庭／攝影
法務部長蔡清祥代表新北地檢署頒發感謝狀給全聯福利中心。記者柯毓庭／攝影

賄選 法務部

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