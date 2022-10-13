眼藥水也是藥！ 南投民眾海外網路團購藥品遭罰3萬元

南投衛生局日前接獲檢舉有民眾於社群媒體開團代購海外知名眼藥水、腸胃藥等藥品，經查明是民眾近來受COVID-19疫情影響，消費模式改變，透過社群網路什麼都買什麼都賣，特別是藥品類商品，因而依違反「藥事法」規定裁處新台幣3萬元罰鍰。

局長陳南松說，疫情改眾民眾消費習慣，發展出「宅經濟」，但不是所有東西都可以透過網路交易，依據藥事法相關規定，非藥商或藥局不可以販賣藥品，門市藥商也僅能於網路販售乙類成藥（綠油精、曼秀雷敦、白花油等），一般民眾不得在網路、電話、社群媒體等從事代購與販售壯陽藥、減肥藥及腸胃藥等交易行為，因此查出有民眾私自在網路開團販售，已經違反藥事法規定，依法得處3萬元以上，200萬元以下罰鍰。

南投衛生局表示，民眾透過網路購買海外藥品無法確認產品來源，且未經醫師、藥師等專業人員給予諮詢，無法注意到正確用量用途、禁忌與副作用等，若產生嚴重不良反應，則無法尋求國內藥害救濟，為保障自身權益及用藥安全，應避免在網路購買來路不明之藥品，避免傷了荷包又傷身。

陳南松說，民眾切勿隨意相信網路海外知名藥品，堅持不信、不聽、不買、不吃、不推薦等「五不原則」，若有藥品問題應洽詢藥師，若民眾對藥品相關標示有所疑慮，或可逕至衛生福利部食品藥物管理署網站／西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢。