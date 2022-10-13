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誹謗謝長廷義子臉書道歉後 「條子鴿」再聲明：錯了就是錯了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

化名「條子鴿」的退休員警酈俊睿在網路誹謗前行政院長謝長廷義子張維洲，即日起在臉書發文7天向張道歉，換取張原諒後撤回告訴。酈的委任律師孫瑞蓮下午再代酈發聲明指「錯了就是錯了」。

聲明說，酈俊睿從警期間遭逢外在等壓力，以致身心無法負荷，健康受影響，2018年前往醫院就診且服用相關藥物。2020年辭去警察職務後，持續就醫使用，使用的藥物釀記憶錯置，加上家庭變故導致身心交瘁，但目前已恢復正常。

聲明說，最後也誠懇說「錯了就是錯了」，指酈已透過臉書公開道歉，自己非公眾人物，經過此事飽受身心煎熬，已有深刻教訓，真的很希望生活能回歸正常軌道，更盼大眾網開一面，寬容給予自新機會，最後也萬分感謝張維洲的寬宏大量。

酈俊睿在網路指曾開罰「政二代」闖紅燈遭警察局長官懲處，影射張維洲關說，被訴加重誹謗罪，法院昨天傳喚酈，酈當庭道歉，晚間在臉書發文道歉，酈如連續在臉書粉絲專頁道歉7天，官司就可以和解收場。

酈俊睿2021年9月4日晚間在臉書粉絲專頁貼文，指某次攔查闖紅燈駕駛，卻遭駕駛嗆「你知道我爸是誰嗎？」，酈逕行舉發後，卻被警局長官處以2支申誡，酈在文末寫「不知遠在日本的謝先生是否收到我深深地思念」。

不過，酈發文後，警方隨即發布新聞稿指酈的任職時間，是2007年11月至2012年10月、2014年10月至2020年12月，且均在萬華分局服務，期間未曾擔任偵查佐及特殊任務警力。

張維洲被影射後，對酈俊睿提告加重誹謗罪，檢察官偵辦認為，酈影射張維洲闖紅燈遭攔並關說的內容不實，言論損害張的社會評價、人格尊嚴，將酈起訴。

本名酈俊睿的前警察「條子鴿」在臉書向前行政院長謝長廷義子張維洲道歉。本報記者翻攝
本名酈俊睿的前警察「條子鴿」在臉書向前行政院長謝長廷義子張維洲道歉。本報記者翻攝

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