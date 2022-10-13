不滿周玉蔻汙衊慈濟及證嚴上人提告 新黨：佛都有火

名嘴周玉蔻近來風波不斷，她日前於臉書及政論節目中，批評慈濟是「中共同路人」，罵慈濟會員自甘為「下人」，引來新黨慈濟信眾不滿提告。台北地檢署今首度開庭，新黨黨主席吳成典表示，慈濟是聞名全球的慈善團體，不容周玉蔻如此汙衊慈濟和證嚴法師；身為慈誠委員的該黨新北市議員參選人董俊良直言，周女行徑連「佛都有火」。

新黨是在上個月15日，由黨內慈濟會員聯名對周玉蔻提出公然侮辱及誹謗告訴。當時新黨發言人陳麗玲律師指出，很多新黨人也是慈濟人，完全無法接受周玉蔻所言，因此以慈濟會員或幹部的名義，直接對周玉蔻提出告訴。

新黨黨主席吳成典表示，慈濟行善全球，哪裡有災難，就可以看到慈濟人的身影，慈濟是代表全台灣的品牌，是全台灣人的驕傲，這樣的品牌絕對不容許周玉蔻如此汙衊。