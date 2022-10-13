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不滿周玉蔻汙衊慈濟及證嚴上人提告 新黨：佛都有火

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

名嘴周玉蔻近來風波不斷，她日前於臉書及政論節目中，批評慈濟是「中共同路人」，罵慈濟會員自甘為「下人」，引來新黨慈濟信眾不滿提告。台北地檢署今首度開庭，新黨黨主席吳成典表示，慈濟是聞名全球的慈善團體，不容周玉蔻如此汙衊慈濟和證嚴法師；身為慈誠委員的該黨新北市議員參選人董俊良直言，周女行徑連「佛都有火」。

新黨是在上個月15日，由黨內慈濟會員聯名對周玉蔻提出公然侮辱及誹謗告訴。當時新黨發言人陳麗玲律師指出，很多新黨人也是慈濟人，完全無法接受周玉蔻所言，因此以慈濟會員或幹部的名義，直接對周玉蔻提出告訴。

新黨黨主席吳成典表示，慈濟行善全球，哪裡有災難，就可以看到慈濟人的身影，慈濟是代表全台灣的品牌，是全台灣人的驕傲，這樣的品牌絕對不容許周玉蔻如此汙衊。

新黨新北市議員參選人董俊良，今天也帶著自己慈濟慈誠委員的會員證，表示周玉蔻污辱慈濟和上人的言論，聽了連「佛都有火」。陳麗玲則感謝檢方，在收案後不到一個月就願意開庭，希望能藉由司法還慈濟和上人一個清白，慈濟人不願提告，但「不用霹靂手段，難顯菩薩心腸」。

北檢今傳喚對周玉蔻提告的新黨黨員，黨主席吳成典在開庭前率隊受訪。記者蔣永佑／攝影
北檢今傳喚對周玉蔻提告的新黨黨員，黨主席吳成典在開庭前率隊受訪。記者蔣永佑／攝影
身為慈濟慈誠委員的新黨新北市議員參選人董俊良表示，周玉蔻汙衊慈濟言論連「佛都有火」。記者蔣永佑／攝影
身為慈濟慈誠委員的新黨新北市議員參選人董俊良表示，周玉蔻汙衊慈濟言論連「佛都有火」。記者蔣永佑／攝影

慈濟 新黨 周玉蔻 證嚴

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