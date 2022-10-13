嘉地檢檢察長化身法科太太 宣導反賄選

距離年底地方公職人員選舉不到50天，有鑑於2018年地方公職人員選舉查察結果，查賄獎金發出2千415萬元，嘉義地檢署認為仍有強化民眾勇於檢舉賄選必要，特地結合地方第四台業者拍攝反賄選宣導片，呼籲全民逗陣反賄選。檢察長張曉雯親自上鏡化身「法科太太」宣導反賄選。

檢察長張曉雯化身「法科太太」站上第一線，嚴正提醒候選人賄選可重處3至10年有期徒刑，希望候選人切勿以身試法，同時邀請選民若發現賄選不法，請來電0800-024099檢舉，最高可獲得500萬元檢舉獎金。