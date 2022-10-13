快訊

蔡壁如論文遭認定違反學術倫理 德明科大撤銷碩士學位

日觀光巴士富士山附近翻覆 1人心肺停止、30多人輕重傷

高鐵台中站傳搶案！交易虛擬幣200萬現金遭劫 警逮1人偵辦中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉地檢檢察長化身法科太太 宣導反賄選

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

距離年底地方公職人員選舉不到50天，有鑑於2018年地方公職人員選舉查察結果，查賄獎金發出2千415萬元，嘉義地檢署認為仍有強化民眾勇於檢舉賄選必要，特地結合地方第四台業者拍攝反賄選宣導片，呼籲全民逗陣反賄選。檢察長張曉雯親自上鏡化身「法科太太」宣導反賄選。

檢察長張曉雯化身「法科太太」站上第一線，嚴正提醒候選人賄選可重處3至10年有期徒刑，希望候選人切勿以身試法，同時邀請選民若發現賄選不法，請來電0800-024099檢舉，最高可獲得500萬元檢舉獎金。

嘉義地檢署邀請民眾共同監督各候選人，淨化選風，「齊心反賄、揪你做伙、來電打賄、獎金到位」，呼籲民眾為了我們及下一代，杜絕賄選風氣，需要你我共同努力，避免成為黑金政治的共犯。

嘉義地檢署檢察長張曉雯（中）化身「法科太太」反賄選。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察長張曉雯（中）化身「法科太太」反賄選。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察長張曉雯（右二）化身「法科太太」與同仁宣導反賄選。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署檢察長張曉雯（右二）化身「法科太太」與同仁宣導反賄選。圖／嘉義地檢署提供

賄選 嘉義

延伸閱讀

蔡清祥職棒開球 宣傳反賄選拿獎金：比中樂透還容易

檢察總長邢泰釗赴雲林 提供選舉查賄「祕方」

基隆地檢署檢察長率隊市場掃街 婆婆媽媽加Line賺獎金

金鐘獎女主持人蔡尚樺是反賄選大使 法務部2宣導片今首映

相關新聞

眼藥水也是藥！ 南投民眾海外網路團購藥品遭罰3萬元

南投衛生局日前接獲檢舉有民眾於社群媒體開團代購海外知名眼藥水、腸胃藥等藥品，經查明是民眾近來受COVID-19疫情影響，...

誹謗謝長廷義子臉書道歉後 「條子鴿」再聲明：錯了就是錯了

化名「條子鴿」的退休員警酈俊睿在網路誹謗前行政院長謝長廷義子張維洲，即日起在臉書發文7天向張道歉，換取張原諒後撤回告訴。...

男欠債3百萬元還不出…雙刀砍死債主 檢求處無期徒刑

蔡姓男子因無力償還約3百萬元債務，於今年6月持雙刀到花蓮縣秀林鄉砍殺林姓債主，企圖變裝逃逸，後在台北市某神壇落網。經過檢...

不滿周玉蔻汙衊慈濟及證嚴上人提告 新黨：佛都有火

名嘴周玉蔻近來風波不斷，她日前於臉書及政論節目中，批評慈濟是「中共同路人」，罵慈濟會員自甘為「下人」，引來新黨慈濟信眾不...

嘉地檢檢察長化身法科太太 宣導反賄選

距離年底地方公職人員選舉不到50天，有鑑於2018年地方公職人員選舉查察結果，查賄獎金發出2千415萬元，嘉義地檢署認為...

高檔鐵板燒鴨肝當鵝肝賣 主廚無辜被判刑上訴換清白

高雄知名鐵板燒餐廳「家蒂諾」，被員工踢爆高價「鵝肝」套餐是用「鴨肝」混充，李姓負責人被依詐欺罪判刑5月，餐廳洪姓資深主廚也被連累，一審高雄地院認為洪參與菜單設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。