高檔鐵板燒鴨肝當鵝肝賣 主廚無辜被判刑上訴換清白

高雄知名鐵板燒餐廳「家蒂諾」，被員工踢爆高價「鵝肝」套餐是用「鴨肝」混充，李姓負責人被依詐欺罪判刑5月，餐廳洪姓資深主廚也被連累，一審高雄地院認為洪參與菜單設計，依共同詐欺罪判刑4月，洪不服上訴，高雄高分院審理後，綜合事證，改認定菜單是由李姓負責人設計，洪並未參與，逆轉改判無罪。

「家蒂諾」2013年11月開幕後一直都是高雄市指標高檔料理，菜單標榜有鵝肝或其他套餐均含有鵝肝或以鵝肝做成的前菜，售價從1980元至6000元不等。

但2016年卻有員工在網路踢爆，稱開幕至今鵝肝都是「鴨肝」混充，甚至教育員工如有饕客吃出是「鴨肝」，再解釋是「高級鴨肝」。同年9月盧姓夫婦花7216元用餐，發現員工爆料內容後，才驚覺吃的是鴨肝，認為被餐廳欺騙提告。

該餐廳李姓負責人被依詐欺罪起訴，經高雄高分院審理後，去年更一審改判5月徒刑，得易科罰金。檢方另查出餐廳洪姓資深主廚，烹調時隱匿鵝肝是鴨肝，還向客人介紹「鵝肝」料理，包含洪男在內，餐廳的的鍾姓行政主廚，陳姓、許姓外場副理，均被依共同詐欺罪起訴。

高雄地院審理時，法官根據餐廳會計、主管、李姓負責人等人說法，認為餐廳菜單設計確實均由李女負責，但洪擔任餐廳內資深廚師長，早知道該餐廳從開幕以來從未進口鵝肝，卻在烹調時刻意隱匿「鵝肝」即鴨肝的資訊，認定他與李女有共同犯意聯絡，因此依共同詐欺罪判刑4月。

至於同案被告的鍾姓行政主廚，陳姓、許姓外場副理等，認定3人犯共同詐欺罪證不足，均判無罪。

洪男不服上訴，主餐食材是由服務生介紹，廚師只負責確認外場點的菜單是否正確，他也不認識盧男夫婦，當天也沒幫兩人烹調，何況菜單他並未參與設計，怎會被當詐欺共犯。

高雄高分院審理時，李姓負責人證稱菜單跟食材是由她決定，廚師並未參與設計也不用負擔採購，洪只負責食材的烹調與配菜，合議庭認為，洪只是廚師，並未身兼行政、管理職，因此認定他未參與菜單設計或決策。