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「你摸到我的頭頭，我硬硬的」偷吃小三對話超鹹濕 人夫判賠12萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓人夫和洪姓小三交往，陳的妻子因送修家中監視器驚覺老公出軌，主張遭侵害配偶權求償30萬元，2人均否認；法院勘驗LINE對話，發現陳向洪說「看我鳥鳥」、「你摸到我的頭頭，我硬硬的」，還討論體位等性事，對話鹹濕破壞陳妻婚姻，判2人應給付陳妻12萬元，可上訴。

陳妻主張，和先生結婚4年多，後來透過家中監視器才發現老公和洪女已經交往2年，彼此還常常傳LINE親密對話，甚至曾發生性行為並一起到清水區用餐，認為已經逾越正常男女交往分際，嚴重侵害她配偶權，提告對2人求償精神撫慰金30萬元。

陳男抗辯稱，對於妻子提出的監視器畫面、聊天鹹濕內容都沒意見，但自己和每個女朋友都是這樣聊天，但否認有和洪女性交。

洪女則說，和陳僅是同事關係，有空會聚餐但沒有介入他家庭，只是和陳比較有話聊，而陳常常口無遮攔帶有顏色，就被陳妻稱作曖昧，和事實不符。

法院勘驗2人的LINE對話紀錄，發現陳曾向洪說「看我鳥鳥」、「你摸到我的頭頭了，我硬硬的」，還問說「你要嘗試別的姿勢嗎？」「後面來你比較舒服喔」，並且討論要買情趣用品等話題，甚至說「你要自己在上面搖」、「抱著你比較好睡」。

法院認為，陳、洪之間對話雖然鹹濕，但陳妻並未舉證2人有性交或用餐之際有逾越男女份際，僅認定2人之間親密對話部分有破壞陳妻婚姻，審酌雙方資力、侵害程度等，判陳、洪應給付陳妻12萬元。

法院認定陳姓人夫和洪女對話鹹濕，判2人應給付陳的妻子12萬元。示意圖／ingimage
法院認定陳姓人夫和洪女對話鹹濕，判2人應給付陳的妻子12萬元。示意圖／ingimage

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