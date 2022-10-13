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為女友稚女洗澡強制猥褻 台南工人和解獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子的女友假日都會帶稚女到台南租處同住，去年4月間他兩次利用幫6歲女童洗澡的機會，以舌頭舔其下體，後經學校通報社會局，外祖母輾轉得知憤而報警，黃男坦白認錯，未能控制己身欲念，與其父母調解成立，台南高分院認他犯強制猥褻罪應執行2年，緩刑3年。

檢警調查，黃是機械組裝工人，與女童生母先前為同居多年男女朋友關係，平日母女兩人同住，假日才前往黃的住處同宿。去年4月間女童仍就讀幼稚園大班，未料，他竟乘女友睡覺之際，在其租處浴室內，幫女童洗澡的機會，以舌頭舔其下體2次得逞。後經女童就讀學校通報社會局，女童外祖母輾轉得知後報警處理。

黃認為，原判決認定他犯加重違反意願猥褻罪量刑過重，提起上訴。台南高分院合議庭審理時，他與女童父母調解成立，並已依約履行完畢，且獲其原諒，表明願意給予黃緩刑宣告，法官認已取得女童父母的宥恕。

合議庭審酌，黃未能控制己身情緒與慾念，率為本件犯行，故然不可取，而就其所犯為3年以上有期徒刑，縱使量處最低度刑即3年有期徒刑，仍有情輕法重之憾，不免過苛，因此依法就其前後2次犯行，均酌減其刑。

合議庭認為，黃明知女童年滿6歲，不顧其身體及心智發育均尚未臻於成熟，即貿然對她猥褻，對於她身心發展造成一定程度的不利影響。考量黃犯罪手段上稱平和，且在審理時已知悔悟、坦白認錯，並與女童父母調解成立，且依約賠償完畢，堪認他已具悔意，適度彌補女童損害，犯後態度尚稱良好。

法官認他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處1年7月；又對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處1年7月，應執行2年，緩刑3年，可上訴。

台南高分院認黃男已知悔悟、坦白認錯，並與女童父母調解成立，適度彌補女童損害，認他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪兩罪應執行2年，緩刑3年。圖／本報資料照
台南高分院認黃男已知悔悟、坦白認錯，並與女童父母調解成立，適度彌補女童損害，認他對未滿14歲女子犯強制猥褻罪兩罪應執行2年，緩刑3年。圖／本報資料照

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