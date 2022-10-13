屏檢鼓勵檢舉賄選18年發7千多萬檢舉獎金 從未洩漏身分

屏東地檢署鼓勵民眾勇於檢舉賄選。記者劉星君／攝影 2022九合一大選剩下40多天，屏東地檢署指出，目前接獲檢舉賄選情資68件，屏東地檢署鼓勵民眾勇於檢舉賄選，從2004年以來發出7892萬5000元的檢舉賄選獎金，目前發出最高金額是250萬元，檢舉議長選舉案。

屏東地檢署指出，強化地方公職人員選舉查察，避免選舉期間金錢、暴 力、假訊息等不法手段介入，影響選舉公正性。屏東地檢署與屏東縣警局屏東分局召開111年度地方公職人員選舉座談會，由檢察長陳盈錦率同主任檢察官魏豪勇、鄭博仁，以及楊士逸、江怡萱、蕭惠予、歐陽正宇4名檢察官與會，對於轄區內選情分析以及選舉查察工作及蒐證重點進行討論，全力打擊不肖選舉陣營以賄選、暴力、假消息 等不法手段進行選舉行為。

檢方表示，感謝司法警察投入各項選舉查察工作，並表示務必對轄區內參選人陣營以傳統現金買票或其他方式妨害選舉，應加以注意蒐證， 務必全力淨化選風，杜絕任何不法介入選舉。

檢方表示，公正選舉是民主政治健全發展最重要的基石，動員全體檢察官全力投入選舉查察工作， 並與警察、調查局等單位密切合作，從2004年以來發出7000多萬檢舉獎金，從未洩漏任何一任檢舉人身分，請民眾得知任何選舉情資安心檢舉，絕對保障檢舉人情資，任何檢舉情資必定積極主動展開偵辦，共同維護選舉公平公正性，達成淨化選風、選賢舉能目標。