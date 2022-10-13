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往警察後腦吐菸 囂張男辱4警判關40天

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園因一名劉姓男子去年2月在卡拉OK遇警臨檢，因囂張往員警後腦勺吐菸，被依社會秩序維護法逮捕，原本最多罰款1萬2千元，但他在前往派出所做筆錄的路上，又對警車內4名員警噴髒話，結果涉及刑法，罪責加重，最後被桃園地院依侮辱公務員罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決指出，劉男明明看見員警身穿制服，仍對員警後腦勺吐菸，後來在被帶回派出所的路上又大吵大鬧，經員警示意安靜，仍嗆聲「我為什麼要安靜」、「我有什麼好安靜」等語，見對方無意再搭理，又以四字經、一字經侮辱對方，因而被依刑法妨害公務送辦。

案發後，劉男矢口否認犯行，辯稱當時喝醉酒，不記得自己有罵髒話，如果有，也不是故意的，因為當下他喝醉了。

法院調查，劉男坐上警車後，不僅對員警示意安靜有所回復，還囂張稱「大不了社維法」、「罰錢OK，關我幾天OK」等語，甚至反問員警「幹嘛不講話」，挑性意味濃厚，後來因為辱警被辦妨害公務，也說「辦就辦，沒有關係」等語，顯見其當下神智清晰、意識清楚。

法院認為，劉男辯稱自己喝醉是臨訟卸責之詞，審酌其對4名員警口出穢言，公然挑戰公權力，無視國家法治，犯後又矢口否認，態度不佳，因此酌量其刑。

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劉姓男子往員警後腦勺吐菸，原本只涉社會秩序維護法，最多罰金1萬2千元，但因為在車上辱罵員警，變成觸犯刑法公然侮辱，最後被判拘役40日。示意圖／Ingimage
劉姓男子往員警後腦勺吐菸，原本只涉社會秩序維護法，最多罰金1萬2千元，但因為在車上辱罵員警，變成觸犯刑法公然侮辱，最後被判拘役40日。示意圖／Ingimage

妨害公務 警察

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