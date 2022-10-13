蔡清祥職棒開球 宣傳反賄選拿獎金：比中樂透還容易
新北地檢署與中華職棒大聯盟合作，邀請法務部長蔡清祥昨天前往新莊棒球場為職棒開球，蔡清祥在開球前也因應即將到來的九合一選舉，呼籲大家反賄選、檢舉拿獎金，獎金最高1千萬、最低也有50萬，「比中樂透還容易」。
蔡清祥昨天應新北檢邀約，與新北地檢署檢察長毛有增等人前往新莊棒球場，在富邦悍將和中信兄弟的棒球賽事前擔任開球嘉賓。他在致詞時為了即將到來的九合一選舉，仍不忘宣傳反賄選，除了強調檢舉人身分絕對保密外，更鼓勵民眾如發現賄選等不法行為，要踴躍檢舉，「獎金最高1千萬、最低也有50萬，比中樂透還容易」。
蔡清祥並指出，檢舉賄選十分容易，除了免付費專線0800-024-099，現在也可以使用通訊軟體LINE掃描QR CODE後，以加入好友對話的方式來提出檢舉。
毛有增則指出，候選人如果選前買票，選後就只會想藉著不法行為「回本」，無法為人民謀福利，鼓勵民眾踴躍檢舉。
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