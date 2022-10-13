詐張菲、費玉清姊姊「恆述法師」300萬 女信徒判刑2年　

俗名費貞綾的「恆述法師」幫女信徒開支票借錢，女信徒今天判有期徒刑2年。本報資料照片 藝人張菲、費玉清胞姊「恆述法師(俗名費貞綾)」幫女信徒江寶銀開支票借錢，事後發覺是騙局一場提告詐欺，江女被訴，台北地院審理，認江女施用詐術，今天判決江寶銀應執行有期徒刑2年，犯罪所得沒收。

合議庭認為，江寶銀觸犯2個詐欺取財罪，一罪判江女有期徒刑1年，犯罪所得140萬沒收，另一罪判江女有期徒刑1年10月，犯罪所得232萬元沒收，2罪訂應執行刑。本案可上訴。

台北地檢署檢察官指控，2018年10月12日，江寶銀前往「恆述法師」新北市新店區的住處，以其公公過世、丈夫繼承鉅額遺產須現金繳遺產稅為由，向「恆述法師」商借300萬元。

江女一開始持三順旅行社開立的5張支票為擔保，向「恆述法師」保證如果取得遺產之後，願意捐獻7800萬元給「恆述法師」四處弘法，又當場開立到期日2019年2月5日、面額7800萬元的本票。

不過，「恆述法師」一度拒絕借貸，但江女不放棄，「恆述法師」為此幫忙介紹地下錢莊業者，三方相約在台北市雙城街欣葉餐廳商談借貸、償債事宜， 後來「恆述法師」以本人名義為擔保，借得相關款項給給江寶銀支用。

檢方調查，江寶銀借款屆期分文未清償，甚至要求「恆述法師」展延先前交付的支票到期日外加墊付利息，「恆述法師」為維護債信，向人借貸償還債務，並認為江寶銀施用詐術騙取金錢，對江女提出詐欺罪告訴。