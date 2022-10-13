強化情資通報、閃電查察賄選 北檢開專班授課

台北地檢署為強化情資通報，閃電查察賄選，昨開專班授課。圖／台北地檢署提供 年底地方選舉將至，為確保關鍵賄選情資暢通，程序之順暢，以利檢方及時通報、查證及偵辦，台北地檢署昨特別開設「受理檢舉賄選情資詢問要領」專班，指派主任檢察官針對負責受理檢舉賄選情資電話的同仁進行教育訓練，以期做好本次選舉查賄制暴工作的萬全準備。

九合一地方公職人員選舉隨著11月26日的選舉投票日接近，為防範以現金買票或金錢替代物如贈送禮品、餐券、家電用品或招待餐會、旅遊等手法進行變相賄選，北檢檢察長林邦樑多次赴第一線親自與警、調人員座談，並要求各單位廣布地雷、全面宣導民眾檢舉賄選。

北檢表示，這次「受理檢舉賄選情資詢問要領」教育訓練的重點，在於使值班人員了解各種賄選犯行的詢問技巧及要領，能夠在接聽民眾檢舉電話或透過其他科技通訊設備檢舉時，迅速引導民眾說出檢舉賄選事實的重點，並及時通報查緝，以利檢察官嚴辦賄選等不法犯行。

同時，檢方對於檢舉人身分絕對保密，民眾若因檢舉查獲賄選者，最高可獲1000萬元獎金；經檢察官起訴，即可先領取1/4獎金；一審或二審判決有罪，再領取1/4獎金，最後判決有罪確定，領取其餘的1/2獎金。