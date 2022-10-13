警察取締違法有問題 讓酒駕騎士僥倖逃掉18萬元罰鍰

朱姓男子騎車身上散發酒氣，警察對他施以酒測，朱拒測，被裁處罰鍰18萬元，朱提告抗罰；台北地院審理認為，警察對朱開罰，卻未將朱拒測、警方製作舉發單的過程連續錄影蒐證，判決撤銷罰鍰。可上訴。

2022年4月16日上午，朱未配戴口罩騎乘機車，機車後座的乘客，則未戴安全帽，警方發現2人違規行為明顯，將機車攔停下來。

朱受檢時，執勤員警發現他渾身散發酒氣，懷疑他酒駕，要求施以酒測，不過，朱拒絕，警方指朱違規，當場對他製發拒絕酒測舉發單，單子經交通事件裁決所認定違規屬實，依道路交通管理處罰條例裁處罰鍰18萬元，並吊銷朱的駕駛執照。

朱姓男子不服行政處分，提訴願被駁回，再提行政訴訟抗罰。朱主張，他有配合員警實施吹氣的檢測，員警當下還請他簽名，一度要求他回分局製作警詢筆錄，然後警方忽然就對他開出舉發通知單。

朱告訴法官，警察認為他拒絕接受酒精濃度測試並非事實，且警方在執法程序上顯然有瑕疵，18萬元的處罰應撤銷才對。

台北地院行政庭審理認為，依案卷所附證據，員警對朱實施酒測的前後過程，警方沒有將朱最終明確表示拒絕酒測、直到警察製單舉發全程、連續錄影，違反正當蒐證程序，導致警方製作的舉發單缺乏法律上效力，判決撤銷罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康