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女學生煮糖葫蘆遭燙傷 提國賠求償台中高農141萬被駁
中興大學附屬台中高農女學生3年前在教室煮糖漿遭燙傷左手，她控訴任課老師、班導師沒在場監督、保護有怠於職務，提國賠對校方求償141萬多元；法院傳2名老師、學生作證，發現班導指示「糖葫蘆在家做好再帶到校」並未允許在校製作，女學生開火也沒通知師長，判處駁回，可上訴。
女學生主張，2019年4月27日校慶前，班導師要求學生先帶食材、鍋具及卡式爐到校，用來練習煮園遊會要賣的珍珠奶茶、奶酪及糖葫蘆，她同月10日經任課老師、班導師許可在教室煮糖漿，2名老師明知學生在用卡式爐卻沒在場監督，結果鍋具翻倒她遭燙傷左手。
女學生認為，2名老師因怠於執行職務，身為公立學校老師，依醫療費、看護費、除疤費及精神撫慰金等，一共向中興大學附屬台中高農求償141萬8272元。
台中高農抗辯稱，女學生在教室煮糖漿是下課，並非任課老師上課期間，另班導師日常教學有告知學生用火前需通知老師到場陪同，班導師也沒同意女學生等帶卡式爐、鍋具到校，而是指示他們完成糖葫蘆後再帶到學校試吃，是女學生違反班導師指示，認為2名老師均無過失。
法院傳2名老師、多名學生到庭比對證詞，發現女學生被燙傷時是下課時間，非任課老師上班期間，而班導師日常教學確實有向學生宣導在校如有用火需求，要先通知師長到場陪同開火，且班導師事前在班級LINE群組公告「糖葫蘆要先在家做好再帶過去」。
法院認為，班導師有指示學生在家先完成糖葫蘆，未允許學生帶工具到校製作，女學生沒通知班導師到場陪同開火，未遵循用火步驟，班導師無從知悉女學生有在教室自行開火煮糖漿的危險行為，無法預見燙傷意外，認定女學生求償無據，予以駁回。
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