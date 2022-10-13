翁茂鍾「應華炒股案」部分無罪 監院促提非常上訴

監察委員林國明、張菊芳、王麗珍、蘇麗瓊今天表示，台中高分院針對「應華炒股案」更審判決改判被告翁茂鍾等人涉嫌違反證券交易法部分無罪，明顯違背法令，監察院12日已通過調查報告，促請研提非常上訴。

監委指出，被告翁茂鍾等人涉及的應華炒股案，第一、二審原均判決有罪，處有期徒刑8年不等，但上訴後，台中高分院改依商業會計法不實填製會計憑證罪，判處被告等人有期徒刑8月，減為4月，得易科罰金。此案檢察官原起訴違反行為時證券交易法第155條第1項第3款、第4款、第6款（現為第7款）部分改判無罪，檢察官也未再提起上訴，全案定讞。

監委指出，後有民眾向監院匿名檢舉翁茂鍾疑似透過關說，使更審判決就涉嫌違反證券交易法部分改判無罪，檢察官竟詭異不再上訴等情，因此展開調查。

監委說，應華炒股案被告等人謀議訂定底價，支付佣金委託作手操盤，利用集團投資人帳戶買進賣出股票，明顯異於常情，與被告聲稱純為籌錢還債的說法未合，又監聽譯文顯示被告等人確有商談操縱買賣，且操盤期間價量分析異常，綜合各項事證判斷，是否具有操縱行為及意圖，核屬有疑。