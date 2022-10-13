遊哈爾濱竟成凍死骨 夫妻檔詐走1996萬保險金吃定牢飯

徐姓男子2018年1月間赴中國哈爾濱，卻凍死路旁，同行的友人朱姓友人返台後，和許姓妻子聯手詐領徐出國前在機場臨櫃投保的2千萬保險。台中高分院依非法以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪判朱4年2月、許婦2年8月徒刑，共沒收1996萬犯罪所得；案經上訴，最高法院駁回定讞。

朱姓男子學歷僅國中肄業，目前沒工作，而大學畢業的妻子也在家中帶小孩。

徐2017年12月6日和朱姓友人到香港，在桃園機場先後向國泰人壽、新光人壽各投保2千萬旅行平安險，保險期間25日，12月10日回台灣。同年月26日，徐準備到上海，他在朱的陪同下向松山機場的國泰人壽櫃台投保2千萬旅平險，效期至2018年1月25日；同時，徐也向新光人壽松山機場櫃台申請延長保險期間25日。朱則在徐出發後翌日搭機，與徐在哈爾濱會合。

2018年1月11日，朱先行返台，1月16日他以徐的手機撥打松山機場國泰人壽、新光人壽櫃台，以徐的名義要求延長保險天數。趁著徐不在國內，朱向徐父謊稱兒子積欠他3千5百萬債務，要求「子債父償」，徐父無從求證，只好簽下票面金額各為1千萬、1千萬及1千5百萬元的本票。朱拿到3張本票後，1月18日再前往哈市。

詭異的是，徐姓男子1月22日早上8點被發現凍死街頭，朱為了取得徐生前向國泰人壽投保的巨額保險，先是指示妻子陪徐父到民間公證人事務所辦理委託他在哈爾濱公證處代為處理後事的委託書認證，且隱匿徐生前有投保，再騙徐父另開立一銀行帳戶，詐領了1996萬保險理賠金。

朱姓男子從哈爾濱帶回徐的骨灰和遺照，卻一直沒還給徐父，2018年3月23日徐父到苗栗縣卓蘭鎮農會辦事，郵局人員告知有掛號信，發現內容是國泰人壽有將2006萬2749元匯入他的國泰世華銀行帳戶內。徐父向國泰人壽詢問，才知兒子的保險金已經被領走，他報警，警方察覺朱姓夫妻打算在7月18日出境，緊急拘提。在徐過世半年後，徐父才找到他的骨灰罈和遺照。