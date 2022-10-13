初見面就犯案！憲兵士官酒吧遇到女下屬 反鎖廁門性侵

憲兵指揮部林姓士官督導長到酒吧遇到初次見面的女下屬，趁對方上廁所時性侵，被訴強制性交罪，台北地院審理，林認罪，與被害人和解，法官依現役軍人犯強制性交罪判林有期徒刑2年，緩刑4年，提供100小時義務勞務。可上訴。

合議庭考量林雖僅坦承強制猥褻罪、否認強制性交罪，不過，他與被害人和解，也全數履行和解條件完畢，經過被害人明確表示不願再追究，依法判決。

林姓士官案發之後已辦理退伍。台北地檢署指控，林2021年1月22日凌晨在台北市某酒吧消費，遇到同在軍中服役的女部屬也在酒吧消費，雙方初次見面，林卻起意對對方性侵害。

林先趨前與被害人坐在沙發區聊天，不久，看對方起身前往廁所時，尾隨她進入男女共用的廁間，將廁所的門反鎖。