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初見面就犯案！憲兵士官酒吧遇到女下屬 反鎖廁門性侵
憲兵指揮部林姓士官督導長到酒吧遇到初次見面的女下屬，趁對方上廁所時性侵，被訴強制性交罪，台北地院審理，林認罪，與被害人和解，法官依現役軍人犯強制性交罪判林有期徒刑2年，緩刑4年，提供100小時義務勞務。可上訴。
合議庭考量林雖僅坦承強制猥褻罪、否認強制性交罪，不過，他與被害人和解，也全數履行和解條件完畢，經過被害人明確表示不願再追究，依法判決。
林姓士官案發之後已辦理退伍。台北地檢署指控，林2021年1月22日凌晨在台北市某酒吧消費，遇到同在軍中服役的女部屬也在酒吧消費，雙方初次見面，林卻起意對對方性侵害。
林先趨前與被害人坐在沙發區聊天，不久，看對方起身前往廁所時，尾隨她進入男女共用的廁間，將廁所的門反鎖。
林利用自己身材上的優勢，將女部屬壓制在廁所的牆面上，強行撫摸她的胸部、強吻她的唇部，還將被害人的長裙自掀起，伸出手指隔著內褲插入她的私處，被害人受驚嚇隨即與友人離開酒吧，轉向警方報案，檢方偵辦，將林起訴。
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