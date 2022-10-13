快訊

台灣開邊境能吸引外國團客嗎？ 林氏璧列點分析：我想無法期待

限空打水漂？台股再破萬三關卡 創近期新低點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初見面就犯案！憲兵士官酒吧遇到女下屬 反鎖廁門性侵

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

憲兵指揮部林姓士官督導長到酒吧遇到初次見面的女下屬，趁對方上廁所時性侵，被訴強制性交罪，台北地院審理，林認罪，與被害人和解，法官依現役軍人犯強制性交罪判林有期徒刑2年，緩刑4年，提供100小時義務勞務。可上訴。

合議庭考量林雖僅坦承強制猥褻罪、否認強制性交罪，不過，他與被害人和解，也全數履行和解條件完畢，經過被害人明確表示不願再追究，依法判決。

林姓士官案發之後已辦理退伍。台北地檢署指控，林2021年1月22日凌晨在台北市某酒吧消費，遇到同在軍中服役的女部屬也在酒吧消費，雙方初次見面，林卻起意對對方性侵害。

林先趨前與被害人坐在沙發區聊天，不久，看對方起身前往廁所時，尾隨她進入男女共用的廁間，將廁所的門反鎖。

林利用自己身材上的優勢，將女部屬壓制在廁所的牆面上，強行撫摸她的胸部、強吻她的唇部，還將被害人的長裙自掀起，伸出手指隔著內褲插入她的私處，被害人受驚嚇隨即與友人離開酒吧，轉向警方報案，檢方偵辦，將林起訴。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

性侵 猥褻

延伸閱讀

愛慕帥醫師…女患者控在病房遭性侵 檢方：她根本沒住院

變態親戚深夜爬冷氣窗口闖屋 性侵猥褻熟睡的小姐妹遭重判

女子幫準姑丈上課他卻勃起欲性侵 命根子險被踢斷下場曝

憲兵士官分飾兩角扮按摩師性侵女網友 強制性交罪判刑4年定讞

相關新聞

忍20年 前滑冰女將控教練性騷

一名退役滑輪溜冰女選手十日在臉書以「選手生涯最黑暗的一天」貼文，指控廿多年前在學時期，遭男教練摸私處性騷猥褻，至今想到「...

初見面就犯案！憲兵士官酒吧遇到女下屬 反鎖廁門性侵

憲兵指揮部林姓士官督導長到酒吧遇到初次見面的女下屬，趁對方上廁所時性侵，被訴強制性交罪，台北地院審理，林認罪，與被害人和...

下藥慣犯！紅酒摻鎮定劑硬上女友還偷拍 下場判12年2月

台中陳姓中古車商3度偷拍和女友性愛影片，又假借自己過生日在紅酒下藥迷昏對方性侵，直到女子提分手陳甚至揚言要「同歸於盡」，...

影／前滑輪溜冰選手自爆遭教練性騷 教長：停職調查中

國內滑輪溜冰今天爆出「Me Too」風波，一名選手10日在個人臉書上以「選手生涯最黑暗的一天」發文，並留下與教練的對話內...

變態親戚深夜爬冷氣窗口闖屋 性侵猥褻熟睡的小姐妹遭重判

宜蘭縣男子李姓男子去年凌晨從陽台冷氣窗口爬進民宅，朝一對未成年姐妹摸胸、下體和臀部，並以手指性侵得逞，一、二審依侵入住宅強...

磨蹭大腿、傳訊性騷女隊員 宜蘭某清潔隊班長要賠15萬

宜蘭縣一名鄉公所清潔隊林姓班長濫用職權，不只安排和女隊員出勤、頻傳追求或邀約會訊息、送鮮花，甚至還伸手按壓、磨蹭大腿，女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。