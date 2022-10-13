礁溪警荒唐事一籮筐遭降2級改敘 訴苦有績效壓力不幹了

宜蘭礁溪分局忠孝派出所游姓前警員，遭酒醉的宜蘭分局小隊長邱永聰動粗，原應辦邱妨害公務等罪，卻收下8萬8千元和解金而縱放；交整時遭許姓駕駛的轎車輾傷，沒讓交通事故人員處理，反利用職權蒐集許個資而提告；懷疑李姓男子酒駕竟將人過肩摔、噴辣椒水。內政部將游移送懲戒法院，懲戒法院判降2級改敘。

刑事部分，台灣高等法院依行使公務員登載不實文書罪判游1年1月徒刑；犯公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，判3月；犯公務員假借職務上之權力故意犯傷害罪，判3月得易科罰金之刑。考量游無前科，各罪均緩刑3年，緩刑期間付保護管束，支付公庫24萬元、參加6場法治教育。在懲戒判決出爐前，游已於9月1日辭職。

游姓警員2018年10月16日凌晨3點多在派出所值班，宜蘭分局偵查隊小隊長邱永聰因酒醉被計程車載到派出所，游要求確認邱身分，邱卻頻罵「臭X掰、X你XX掰」，游將邱壓制並上銬。邱事後拿出8萬8千元想和解，沒有擅自釋放權限的游，竟刪除刑事案件報告單內原記載邱永聰涉犯妨害公務罪嫌的犯罪事實，將觸法法條改成公然侮辱與傷害，並將現行犯解送程序改作保護管束，讓邱自行離去。

同年12月30日傍晚，游在礁溪鄉191線與玉石路口執行交整勤務時，看到一台轎車行經管制路段，便上前攔查，但他的腳趾卻遭轎車輪壓傷。游未依「道路交通事故處理規範」程序處理，反而利用警用電腦以偵辦過失傷害為由，查詢李姓車主的相片、戶役政資料、前案紀錄，再向宜蘭地檢署提過失傷害告訴。

2019年4月7日凌晨，游行經壯圍鄉壯濱路三段時，看到坐在靜止機車上的李姓男子要進入朋友家，懷疑他有酒駕，拉著對方腰帶阻止進入，雙方口角、拉扯。游將李過肩摔、噴灑辣椒水，李因此右手骨折、頭皮撕裂傷。

懲戒法院審理時，游坦承犯行，表示因思慮不周而做出不當行為，對於破壞警察形象、司法文書公信力，深感懊悔。游說，分發到派出所，身負績效壓力，疏於遵循法定程序，以致侵害人民權益，他會痛改前非、回饋社會。